送貨上門撻着！28歲送貨員戀上47歲人妻　為不倫戀詐騙家人逾88萬

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-15 23:00

雖然年齡限制不了愛情，但為愛騙家人錢一樣是錯的，更何況對方是人妻。新加坡1名28歲送貨員，因上門送貨結識47歲人妻，交換電話後更「過電」，人妻之後僱用他私人送貨，日久生情下送貨員懶理對方有2名孩子，發展成不倫戀情侶。然而，人妻之後因生意需資金周轉，慫恿送貨員騙取家人逾15萬新加坡元（下同，約88萬港元），送貨員為愛連妹妹都不放過，日前因共謀詐欺和詐騙等9項罪名成立，要入獄15個月。

被告因送貨結識47歲人妻，兩人更發展出一段不倫戀。（示意圖／Getty Images）

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孩子想買車、投資、交學費，在家長眼中未必會起疑。新加坡28歲送貨員賴子寅是1名送貨員，他2016年7月首次去到47歲人妻郭淑君的家中送貨，2人即場交換電話號碼，未料近20年的年齡差距無阻2人「過電」，郭事後經常僱用賴男幫她私人送貨。

郭女雖然已婚兼且是2孩之母，但賴男對她日久生情，完全不理會對方已有家室，2人私底下發展婚外情。郭女經營手袋生意，她早於在2017年就向賴男要求8000新加坡元（約4.7萬港元）資金周轉。警方調查指，郭女之後以生意需要錢周轉為由，多次希望賴男想方法向父母「借錢」，實質合謀詐騙。

被告賴子寅是1名送貨員，因工作認識並愛上47歲人妻。（網上圖片）

賴男在郭女教唆下先向父親下手，他假裝要買車，父親不虞有詐馬上借了9000新加坡元（約5.3萬港元）給他。賴男為郭女又騙了母親，聲稱需要5778新加坡元（約3.4萬港元）交學費，賴男將這筆錢分了一部分給郭女。輕易得手後，郭女又教賴男騙父親有投資良機，稱投資利息高達21%，又成功騙走父親8萬新加坡元（約47萬港元），賴男將7.7萬新加坡元（約45萬港元）匯入郭女女兒的戶口，其餘用來幫郭女還債。

賴男之後連妹妹都不放過，2人重施投資騙局，告訴妹妹存入現金就能獲逾30%利息，騙走妹妹1000新加坡元（約5900港元），案情指賴男前後騙了家人逾15萬新加坡元（約88萬港元）。賴男最終因聯同郭女詐騙家人，被控以9項共謀詐騙及詐騙罪名，控方一開始只有4項指控，但法官判決時加入5項作考量。

控方指賴男然不是主謀，但案中濫用家人信任犯案，要求判最少入獄22個月。法官指賴男騙取金額不少，對父母造成極大傷害，但基於他犯案動機是想幫郭女解決經濟問題，現時已感內疚並承諾會努力工作還錢，至今還了約2.3萬新加坡元（約13萬港元），最終判入獄15個月。郭女同樣被告上法庭，但她不認罪，案件仍在審理。

（綜合）