阿女懷孕男友失蹤　母每月20萬台幣招入贅女婿　律師：離婚怎辦？

（編按：台灣1名愛女心切的母親，近日在社交平台專頁發帖文，指其23歲女兒有4個月身孕，但男友不負責任玩失蹤，於是想找1個單純兼心地善良的男生入贅，霸氣地揚言每月會給20萬元（台幣，約5.34萬港元）零用錢，只要求好好對待女兒及孩子。）

文：呂秋遠 台灣律師

先說，這不是我女兒，所以不要來我這裏報名。

基本上，我們先解釋一下，「入贅」這玩意兒，在法律上已經不存在。以前民法上的入贅，是指「先生住娘家、先生冠妻姓、孩子跟媽媽姓」之類的，畢竟以前小孩要跟媽媽姓，法律上必須要有特殊條件。但是現在法律上已經沒有孩子姓氏一定要跟誰的議題，冠姓這種事，大概也只有阿嬤輩才有的事情，所以，其實看不太懂這位家長想要男生入贅他家這件事，究竟想表達什麼意思。



台母發帖替未婚懷孕女兒招入贅女婿，表明每月給20萬元台幣零用錢。（《爆廢公社一日小編》Facebook圖片）

重點是，即便有男生願意，如果他不是孩子生父，也不能自動變成孩子的爸爸，因為在法律上還需要一道關卡，也就是準正或認領。所謂準正，就是生父跟小孩已經生出來的生母結婚。所謂認領，就是生父不跟生母結婚，但法律上成為這孩子的爹。有沒有看到重點？生父。

無論如何，辣個男人都要是小孩真正的爸爸，如果不是，卻硬要準正或是認領，在法律上就會有「使公務員登載不實」的偽造文書罪，而且這可能會自始就無效。真正的爸爸出現，孩子還是得乖乖送還回去。

這篇貼文，如果是真的，我們看到了什麼？

愛女心切的家長？

不是，是堅持「要有爸爸，孩子才幸福、家庭才完整」的迷思。

各位鄉親，單親沒有不好，如果爸爸的存在，讓孩子感受到的是家暴、賭博、外遇等等，每天都跟媽媽吵架，孩子會幸福嗎？

況且，這位家長難道沒想過，請神容易送神難，萬一婚後男人變了嘴臉，要怎麼離婚？個性不合不是理由哦！請跟我覆誦一遍：

送神很難，離、婚、更、難。

好嗎？

單純且心地善良，但是會為了月薪20萬而去當孩子的爸爸，還會愛他女兒，對他的孫子與女兒很好。這種邏輯，除了愛女心切，我已經沒有別的形容詞可以想。

不過，反正也不一定是真的，我們聽聽就好，重點是，不要把孩子的權益與法律規定當作兒戲啦！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）