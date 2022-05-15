的士司機行車途中手寫覆訊息　掃熒幕睇朋友圈　乘客1原因難投訴

近日天雨路滑，駕駛時定必需要更加小心。有網民上載片段，指大雨時乘的士由佐敦前往屯門，其間司機竟邊駕駛邊使用手機，不但曾以手寫方式回覆訊息，更曾打開社交平台查看「朋友圈」動態，非常驚險。樓主稱事發時曾忍不住直接提醒司機注意安全，惟因「堂軚喺佢手」而不敢多言，他其後亦發現司機並無在車廂出示司機證，無奈嘆投訴變得困難。

網民則形容該名的士司機是「業界敗類」，指樓主可以拍下的士車牌嘗試投訴，而最有效方法是要求停車和即時報警。



有網民上載片段，指大雨時乘的士由佐敦前往屯門，其間司機竟邊駕駛邊使用手機，不但曾以手寫方式回覆訊息，更曾打開社交平台查看「朋友圈」動態。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

有網民昨日（14日）於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載影片，表示大雨期間於佐敦乘搭的士前往屯門，沒料遇上無視駕駛安全的司機。從他上載的片段可見，行車時間為晚上，當時正下着大雨，戴眼鏡的司機於行車途中以左手控制軚盤，右手則正在電話熒幕以手寫方式輸入文字以回覆訊息。

另一片段則可見，的士正於隧道行駛，司機同樣以左手控制軚盤，右手卻不斷掃動熒幕，檢視社交平台的「朋友圈」動態，其間更點開其中1名友人的資料及相片仔細查看，反映其視線曾停留於手機上。樓主在帖文中大嘆，「認真，你手車幾好都唔好咁吖大佬，落到狗屎咁返屯門，你手寫覆message仲睇朋友圈？你無客先咁啦好無」。

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樓主形容，司機似乎慣性於行車期間用電話，「隧道同高速都㩒緊電話」，他曾忍不住開聲提醒對方注意安全，「我梗係拍晒證據先直接同佢講，叫佢專心啲，重點堂軚喺佢手，邊敢講咁多」。事後他亦有意投訴，但發現司機沒有在車廂內展示司機證，令投訴無奈變得困難，「佢無的士證，呢下我就驚」。

影片引來網民嘩然，有人形容該司機是「業界敗類」，駕駛態度有問題金，不少人直指樓主的車程如同「搵命博」，「好恐怖，有水氹就搶軚」、「你拍上嚟不如開聲叫佢專心開車好過啦，佢咁揸車分分鐘你拍完都無命放上嚟」、「咁揸車真係非常非常之危險」、「立即找地方下車！坐另外一架，太危險，生命緊要」。

樓主其後發現司機並無在車廂出示司機證，無奈嘆投訴變得困難。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

亦有網民建議，乘客乘搭的士時應先查看司機有否出示司機證，一旦發生意外也能按程序投訴，「冇證司機就唔好上車，通常司機一定有問題，光明正大的司機一定有證展示」、「影埋佢司機證片段可以告佢危險駕駛罪」、「保障自己，驚就梗係唔好博，嗰個未必係的士司機，可能係偷車返嚟」。有人則指樓主可以拍下的士車牌，又或者即時要求停車和報警，以免這種司機禍及其他乘客。

根據香港法例第374D章 《道路交通(公共服務車輛)規例》第51（A）條，當的士停車候客時，司機須展示證件架上之的士司機證。至於第374G章亦列明，任何司機在他所駕駛的汽車移動時，不得以他本人手持或置於他的頭與肩膀之間的方式使用流動電話或任何其他電訊設備。