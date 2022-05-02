的士司機疑不滿臨時改目的地　爆粗落車鬧客　網民列3宗罪籲報警

一般人乘的士也是為了方便快捷，能點對點到達目的地，但網上流傳片段，2名女子登上的士後疑因臨時更改目的地，遭司機突然停車並開門「爆粗」大罵，雙方爭執一直持續至落車。不少網民看過片段認為司機態度惡劣，更列出至少3宗罪呼籲片主報警投訴，亦有人認為事件或有「前傳」，質疑司機反應過激或另有原因。



網上流傳片段，2名女子登上的士後疑因臨時更改目的地，遭司機突然停車並開門「爆粗」大罵，雙方爭執一直持續至落車。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

有女網民於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」貼出2段影片，稱昨晚（1日）偕家人於中環國際金融中心乘坐的士，打算前往上環皇后大道中，途中要求司機改為駛往蘇杭街，引來司機抱怨，「個司機話唔一早講清楚目的地」。

樓主指同行的姐姐於車上說了1句「臨時轉咗（目的地）都係咁畀錢嘅啫」，沒料司機聞言即發難，大聲「爆粗」責罵她們，雙方口角。

片中可見，樓主與家人批評司機「你咁威揸巴士呀嘛規定路線」，司機則激動反駁「好巴閉呀？你去邊度咪去邊度囉，而家點呀？」，更突然「爆粗」並停車，下車打開乘客車門，責罵車內的樓主「禮貌啲好冇呀」，又稱她於車上一直「齮齮齕齕」：「又話咁又話畀錢，好巴閉呀？」

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司機其後返回車上，惟未有戴上安全帶便繼續開車，其間一直自言自語表達不滿，「做人做得你哋咁衰」、「你齕我我咪嘈你」，又要求樓主講清楚目的地位置，惟當樓主及家人要求前往嘉賦酒店時，司機卻稱不清楚位置。

司機其後再次催促，要求提供清晰的下車位置，樓主遂表示「唔熟、睇緊」，稱可「照標計」繼續行駛，惟司機再次怒斥「你話照標計就照標計呀？有目的地㗎嘛」，又一直稱「我問你去邊度你又唔講喎」，到達蘇杭街後便停車。樓主遂稱「我𠵱家到喇，我鍾意𠵱家先到喇」，司機聞言便語帶警告，「嗱你唔好再齕我呀，咩叫『鍾意𠵱家先到』呀我話畀你聽下，畀錢！」，又責罵她們付錢太慢，「你又阻住晒人哋後面」。

樓主指，發生爭執時已留意到司機並無展示司機許可證，又稱落車後司機「仲要落嚟挑機叫我哋返過去」。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

樓主指，發生爭執時已留意到司機並無展示司機許可證，又稱落車後司機「仲要落嚟挑機叫我哋返過去」。另一片段可見，司機落車後站於行人路，一直向樓主方向挑釁「嚟啦，唔好搞咁多嘢，過嚟啦」，而樓主則邊離開邊警告對方「你唔好埋嚟呀」，又指「無司機證呀」。樓主事後感到憤怒，直言「唔係同啲細路一齊就同佢去警署玩下，佢無證到時睇邊個驚啲」，又懷疑對方嫌行程太短而不滿，「上車問去邊嗰下已經見佢躁躁哋」、「我都真係好想可以搵返個司機出嚟，叫佢po車cam片還大家一個清白」。

影片一出即引來網民討論及瘋傳，不少人認為司機態度惡劣，「目的地點變有咩問題？有畀錢㗎，個錶唔會停」、「擺明恰女人，試下係2個男會唔會咁」。亦有網民指片段只拍到爭執的部份過程，質疑事件或另有內情，「事出有因嘅，無啦啦點會跳掣？同妳有仇定同錢有仇？冇前傳淨係妳片面之詞公審個司機，好難信晒妳」、「通常整到司機咁嬲應該有原因，無上半段影片睇好難判斷」。

另有網民認為，無論誰是誰非，片中司機的行為已至少犯下「3宗罪」，建議樓主向警方舉報，「1. 駕駛無戴安全帶，2. 無展示司機證、3. 無禮貌，包括講爛口及態度惡劣，乘客可將情況經過連同影片向1823投訴該司機」、「應該認真投訴呢啲人，令行業蒙羞」、「我都係的士司機，我都覺得呢個司機嘅態度有問題，建議攞條片去報警，為本行業剷除呢啲敗類」。

根據香港法例第374D章 《道路交通(公共服務車輛)規例》第51（A）條，當的士停車候客時，司機須展示證件架上之的士司機證；而第37條列明，的士司機如無合理辯解，不得拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方；第45條則規定的士司機須有禮貌及守規矩。

車cam 直擊的士站隊頭司機見輪椅客即走 行家稱不齒、網民鬧爆

有車Cam短片拍到位於的士站隊頭的的士遇到輪椅客人就開車離開。（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」短片截圖）