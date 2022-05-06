的士客$500付$36車資　稱被司機怒罵兼扔錢發洩　一句話嬲到報警

【的士／司機／車資／找續／硬幣】的士司機需要帶備足夠零錢找續，但要有多少才不違例？有乘客在網上發文，指日前在何文田愛民邨乘搭的士前往九龍醫院，到達時拿出一張500元紙幣繳付約36元的車資，即被司機粗口辱罵，又一度拒絕提供收據，找續時態度惡劣得向他掉錢，亦未能提供許可證，乘客揚言要報警處理。帖文引起網上熱議，有人批評司機態度惡劣，但亦有人認為如只有「大紙」，上車前「問聲司機有冇得找」是本份，司機若未能為500元或1000元紙幣找續不屬違例。



乘客用一張500元紙幣繳付約36元的車資，即被司機粗口辱罵，又一度拒絕提供收據，找續時態度惡劣得向他掉錢。（FB「DC9違規照片及短片！每日惡行！投訴專區」圖片）

該網民在facebook群組發帖，指自己周三（4日）在愛民邨乘搭的士前往九龍醫院，到埗後遞上500元面額紙幣繳付35.9元的車資，即被司機怪責。樓主稱如未有足夠零錢找續，「可以出聲，唔需要發惡」，惟對方繼續責罵，「叫我拿500蚊唔好搭的士」，又指司機態度惡劣，拒絕給予收據，「夠膽收錢唔畀收據，找錢態度係掉，你自己執，點解唔可以係放？」。

當樓主再三要求提供收據，及要求司機出示許可證亦遭到拒絕，因而揚言要報警處理，僵持一會後司機才願意印出收據，「報警後認衰仔畀返收據我！但是都唔可以掩蓋你唔向客人展示許可證嘅事實！」。

帖文一出即引起熱議，有人直指乘客用500元紙幣付的士車資，司機有權不找續，「你好心有散紙就畀散紙啦，人哋跑街做生意個個畀500仲唔死咩？」、「乘客攞住500蚊坐短程又要印單行路啦」，又認為樓主很有可能是「西客」，「肯定係個乘客態度有問題先個司機先發惡啦」、「有啲客真係特登坐短程攞張大紙打散」。

但有網民支持樓主，「值得投訴不良司機」、「唔出示許可證已經報得警」，有人亦指的士司機出名麻煩，「佢唔妥你係短程，最好兜到啱啱好$500佢唔使找」、「遠又嫌遠，近又嫌近，畀足錢佢又覺得你唔畀貼士，畀佢找又嫌你麻煩」。不過都有網民認為司機和乘客都應互相體諒，「今時今日大家以和為貴啦」、「（乘客）上車前問一問有冇錢找」，或者司機裝設電子支付就能免卻麻煩。

根據運輸署發出的《香港的士服務指南》，的士車費找贖指引指出，法例規定的士司機須攜帶不少於100元的港元紙幣和硬幣零錢供找贖之用，司機若未能為500元或1000元面額港幣提供找贖，則不屬違例。

有做過的士行業或運輸界的網民曾深入分析，指的士司機一般而言最關心6大情況▼▼▼