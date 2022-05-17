開片！「癲婆上司」常罵人兼掟文件夾　新同事險毀容擲文具大反擊

縱使是上司，對下屬也不能施以語言或肢體暴力吧？有網民日前發文揭發女上司惡行，指她常常責罵下屬，甚至把文件夾擲到下屬身上，較早前更有同事「畀佢搞到要睇心理醫生，醫生建議辭職」。近日1名新同事入職不久，連試用期都未過，但因不甘受辱，決定以文具擲向女上司反擊，「直接同佢開片」，最後更霸氣地主動表示辭職，「勢要脫離癲婆上司」。網民直斥女上司不當，稱如此行為應「報警拉佢」，更支持開名以儆效尤。



有網民指女上司經常對下屬發脾氣，又會亂擲文件夾，差點弄傷新同事的面頰，後來新同事忍無可忍還撃。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名網民在facebook專頁「奴工處」發文，稱其女上司脾氣暴躁，稍有不如意就向下屬擲東西，早前更逼到1位同事出現心理問題要看醫生，並在醫生建議下離職，後來公司請了新同事填補空缺。這位新同事除了天天被上司「問候」，更遭受暴力對待。樓主稱女上司只要打開文件夾覺得不符合標準，「就一個file飛埋去，（令新同事）差啲毀容」。

由於未過試用期，新同事一直啞忍，直至日前再遭到不公待遇，新同事忍無可忍下拿文具擲到女上司身上，當場與她「開片」，2人爆發激烈口角，「新同事仲話而家自己走，唔使等炒，勢要脫離癲婆上司！」。樓主指這位女上司已經逼走了很多職員，他曾與家人及朋友講述事件，大家也覺得「佢（女上司）心理唔平衡，做錯好少事就鬧到人哋咁」，所以樓主也準備遞辭職信。

有網民認為該女上司心理有問題，建議樓主辭職，（《愛·回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民熱議，有人提議樓主與同事們拍下影片報警求助，「打人喎，告佢啦」、「拍片當證據，報警兼攞埋工傷」、「堅持報警，佢會怯」，亦有人認為樓主的女上司浪費公司資源，「請人又整走人係無限輪迥」、「HR一路in人，佢一路炒人」。另有人稱應該公開女上司及其公司的名字，以免再有人受害，亦有人勸樓主閒事莫理、明哲保身，「老闆唔郁佢，可能係老屎忽」、「你都諗住走，多一事不如小一事，安安靜靜遞信算啦」。