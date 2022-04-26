遇暴躁女上司　港女嘆超難頂想辭職：係咪十個女人十個都咁衰？

打工仔女的薪水有一半是工作的回報，另一半是受氣的補償？有女網民日前發文，表示現任及前任女上司也經常發脾氣大聲鬧人，令人難以忍受，遂發文問：「係咪十個女人十個都係咁衰？」



樓主表示上一份工作因為忍受不了當時的女上司所以辭職，想不到現任女上司一樣「難頂」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

該名女網民在香港討論區以「有無人覺得女人做阿頭好難頂」為題發帖，稱其上司是年輕女性，「態度勁差又勁串，成日鬧到成間office都聽到晒」。她舉例有時工作時女上司只會說一次，就要求她完成，如有不懂，女上司便會發火怒罵，又認為女上司不公平，對其他小組的同事好，但對自己下屬就好很差。

樓主續說，前上司是「變態老女人，最後俾佢玩走咗」，不曾想到轉工後又遇上「難頂女上司」，懷疑所有女性上司都難相處，並表示「返工個心情好差，日日受完氣都好想遞信，但又唔敢裸辭」。

樓主表示上司說話大聲，當她責備下屬時，整個辦公室都能聽到她鬧人的聲音。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民熱議，大批網民紛紛發表自己也有「難頂女上司」時常亂鬧人，「女人感性，有咩事都鬧人發咗脾氣先」、「今日先知咩，女上司不嬲惡啃」。但亦有人表示性別沒有影響，「關鍵係本身性格人品」、「女人做阿頭好唔好係講運，唔一定差，可以好好都唔定」。

同場加映：打工仔悲歌｜網民分享老細講過最難聽說話 鬧無腦仲要話埋屋企人



打工仔悲歌｜網民分享老細講過最難聽說話 鬧無腦仲要話埋屋企人（01熱話製圖）

「點解你咁蠢㗎？」遇着野蠻無禮的上司，確實令不少打工仔感到灰心沮喪，有網民於連登討論區撰文，表示上司曾經說出一句「難聽過粗口」的說話，隨即引來大批網民留言，分享打工仔小薯職場上曾遭受的言語傷害。

