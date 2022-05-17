牙膏要定期更換？姜濤教主Edan代言3款牙膏　姜糖掃160支惠及基層

人氣男團MIRROR各成員一向深受廣告商歡迎，近日姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）分別成為3個牙膏品牌的代言人，吸引大批鏡粉入貨支持，有「前夫」在facebook群組貼出相片，可見家中的「姜糖」（姜濤粉絲）狂掃了160支姜濤代言的牙膏，更非常用心地在每支牙膏的紙盒貼上姜濤肖像貼紙，整齊排在地上，年約4至5歲女兒躺在牙膏陣旁做對比，可能牙高排得比女兒還高。該名「前夫」指會將牙膏轉贈基層以免浪費，亦有不少網民分享牙膏的各種用法，務求盡快「清貨」。

事實上，過往有牙醫表示定期更換不同類型的牙膏對口腔健康有益，鏡粉們有借口可以買齊偶像代言的不同品牌牙膏了。



有「前夫」貼出相片，可見家中的「姜糖」狂掃近160支姜濤代言的牙膏，整齊排在地上，年約4至5歲女兒躺在牙膏陣旁做對比，可能牙高排得比女兒還高。（fb「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」圖片）

MIRROR三子分別成為3個牙膏品牌的代言人，令不少鏡粉忙於掃貨，「前夫」則紛紛貼出相片「訴苦」，分享各自家中牙膏堆積如山的情況。有「前夫」就在facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」貼出相片，稱本是「姜糖」的太太為了支持偶像，竟大手購入近160支代言品牌的牙膏，令他不禁直呼：「我老婆買牙膏買到我以為我屋企開藥房！」

相中可見，過百支牙膏的紙盒上均被「加工」貼上姜濤的肖像貼紙，整齊排列於地上時，竟比樓主年約4至5歲的女兒身高還要高，令他笑言女兒可直接睡在牙膏陣上，「女女張床可以掉，直接瞓上去，屋企變藥房，牙刷仲未放出嚟」。他其後表示，與「前妻」溝通後，決定將所有牙膏及牙刷捐予基層，做善事之餘亦能避免浪費，又溫提一眾「前夫」：「盒上面嘅姜生貼紙係佢自己貼上去的，各位前夫唔使因為買唔到印有姜生樣嘅牙膏盒而跪玻璃。」

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）分別成為3個牙膏品牌的代言人，吸引大批鏡粉入貨支持。（廣告截圖）

姜濤其他照片：

+ 12

帖文引來網民嘩然，笑指幸好樓主想到將牙膏牙刷捐予有需要人士，否則數量之多「刷到5代同堂都仲得」，「仲想話每年同女女影返張相，對比下用咗幾多牙膏和女女長高咗多少」、「你估姜濤退休先定啲牙膏用晒先」、「能將牙膏分派畀有需要的人士，除可支持姜之外，還好有愛呀」。

不過也有網民認為「爆買」行為不可取，「有啲太over喇呢個行為，捐只係藉口，本身瘋狂買呢個行為已經過晒火」、「大家唔好因為個老婆捐出去做善事而大讚有心，而係佢冇辦法用得晒160枝咁多先要基層幫佢消化」。

有網民則為同時購入3款品牌牙膏的鏡粉及「前夫」想辦法，除了列出牙膏的各款用途外，亦引述台灣和平醫院牙醫吳安世曾指出，每隔一段時間更換不同類型的牙膏，較能有效預防口腔疾病。

吳安世解釋，人類的口腔內蘊藏各式細菌與病毒，市面銷售的牙膏會以防蛀牙、去牙垢，美白牙齒等功效作招徠，這些牙膏對不同的口腔問題有一定效用，但若使用時間過長，則有機會產生抑制作用，令口腔的細菌與病毒失去原有的平衡，導致口腔疾病。因此他建議大眾應選擇幾款不同品牌或功效的牙膏，定時交替使用，認為會對口腔健康較有益處。