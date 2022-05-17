女生確診隔離期被男友嫌棄　絕情舉動傷透心　暖男網友留言破萬讚

隔離期日夜對着四面牆，沒有日光、沒有消遣，如果再失去關愛，很容易令人消沉。有網民日前發文，稱因感染新冠肺炎而要隔離，其間男友從不問候她的病情或儲糧狀況，令她非常難過。在隔離最後一天，因快測包已用完便向男友求助，沒想到男友竟叫她自己購買，她表示「放在門口也好，但他連這樣的意願都沒有」，令她既難過又灰心，認為自己沒有人愛。不少網民留言勸她分手，「患難見真情，有困難時他都無法協助，你能想像未來的日子嗎」。但一片謾罵聲中卻出現暖心留言，「要好好保重身體喔，不要想太多了，現在最最重要的事情，是讓妳痊癒」，該則留言引來網民回應「陌生人的慈悲」、「超暖，全球暖化就你害的」。



有網民表示確診新冠肺炎後在家隔離期間，男友從沒關心過她，令她難過不已。（示意圖，GettyImages）

該名台灣女網民在Dcard發文，稱其近日確診新冠肺炎，除了因病情引起身體不適，亦因隔離期間的孤寂、無人關懷，導致身心俱疲。她表示確診已有10天，但男友一次也沒關心過她的身體狀況或者食物是否夠吃。由於男友沒有感染，想去哪裏都可以，又沒有報備行程，對比她孤獨地關在家中，想着「出去第一個想見的就是他」，令她倍感煎熬。直至隔離的最後一天，她想檢驗是否轉了陰性，便詢問男友有沒有快速抗原測試包。因知道男友的公司有派發快測包，她原以為男友會願意拿給她，沒想到男友竟表示「有，但你自己去樓下買」。雖然她明白男友沒有義務要給她，「但我跟他買也可以啊，放在門口也好」，男友的絕情舉動令她傷心不已，遂以「確診之後我才知道沒人愛我」為題發帖。

樓主問男友拿快測包被拒，令她既灰心又難過。（示意圖，GettyImages）

帖文引來網民熱議，有人猜測樓主男友是怕被感染才不肯拿快篩給她，「但問候一下都沒有就太過份」，大部分人都勸樓主分手，「既然他不關心你，找個會關心你的」、「這種有等於沒有的另一半，乾脆就不要了吧」。而一片討伐樓主男友的聲音中，卻出現一股清流，一名男網民留下窩心關懷，「今天身體狀況有怎麼樣嗎？有特別想吃什麼還是喝什麼嗎？等等送過去給妳」，該留言獲一萬六千多個點讚，「你上輩子是電暖爐嗎」、「已暈」，更有人透過網名發現該暖男經常在不同「放負」的帖文下送暖，令人感動。