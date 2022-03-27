打工仔確診康復後上班被歧視　同事唔敢行近聊天、夾計迫獨自午餐

呼吸系統科專科醫生梁子超早前曾表示，新冠肺炎確診者在康復後3個月內，傳染性及再感染機會相當低，可以如常生活。不過有打工仔於討論區發文大呻，早前確診新冠肺炎，康復後回辦公室上班，卻發現沒有同事敢走近他的座位與他聊天，亦沒有人敢與他吃午餐，他難過道「我已經好返晒㗎啦，可唔可以唔好歧視我」。



有打工仔於討論區發文大呻，他早前確診新冠肺炎，康復後回辦公室上班，卻發現沒有同事敢走到他的座位旁與他聊天，亦沒有人敢與他吃午餐。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名打工仔於香港討論區以「中完招康復返工，冇人敢同我食lunch」為題發文表示，他早前確診新冠肺炎，公司安排在家工作，同事也有關心他，在自我隔離了一段日子和檢測變回陰性後，公司通知他可以回辦公室上班。

怎料他上了班數天，「都冇同事敢過嚟我個位同我講嘢，而且食lunch都冇人同我食」，當有公事需要詢問時，同事說會用電郵回覆他，聲稱會較正式及可留下紀錄，「仲叫我啱啱好返，唔好周圍行」。

樓主難過道：「我已經好返晒㗎啦，可唔可以唔好歧視我」。（《堅離地愛堅離地》劇照）

到午飯時間時，他問同事吃什麼好，同事就說已經叫了炸雞及薄餅外賣，而且他們平日也是吃不健康的外賣，「話我啱啱康復，唔好食到咁油，要食健康啲，叫我多啲帶飯，叫我遲啲個人真係好返先一齊食呢啲肥肥嘢」。

有網民批評樓主同事誇張，「啲同事使咪做到咁出面」、「越嚟越多人中，佢哋係咪唔使同其他人接觸」，不過亦有網民理解相關行為，「大家都是心理障礙，將心比心，個個都怕，理解下佢哋啦」、「很正常的呀，同事害怕中咗，雖然知道已經痊癒，但是心裏還是抗拒，畢竟疫情帶給人心裏還是很大影響，相互理解吧」。有暖心網民則表示願意陪樓主吃午餐，「其實佢哋仲危險過你，你喺邊樹返工？我嚟陪你食吧！」。

同場加映：同事係外貌協會會員 台男慘遭刁難被冷待：為何這樣對我！



台男返工慘痛經歷（01製圖）