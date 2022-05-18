直擊死亡！印尼60歲漁翁遭巨鱷撲咬　村民目睹不敢救　終慘成浮屍

漁夫在河邊工作時竟然有「死神」來襲！印尼蘇拉威西省的東科拉卡縣日前發生巨鱷攻擊漁民的奪命事故，1名60歲漁民在河邊設置漁網期間，1條藏匿河中的2米長巨鱷突然向他襲擊，漁翁猝不及防被拖往河流深處。事發時不少村民在岸邊目睹事件，但因懼怕鱷魚在水中的壓倒性力量，眾人都不敢下河拯救，眼巴巴看着巨鱷叼着漁翁的身體在河面浮沉後消失無蹤。事發2天後，搜救隊在2公里遠的河道找回1具殘缺的浮屍，證實一度失蹤的漁翁。



印尼東科拉卡縣Ladongi村的1名60歲漁民Wacalling在捕魚時被鱷魚襲擊致死，屍體被鱷魚拽在河面上浮沉。（網上圖片）

事發於5月10日傍晚時分，印尼東科拉卡縣Ladongi村的60歲漁民Wacalling獨自在河邊設置漁網時，1條近2米長的巨大鱷魚突然出現向他施襲，Wacalling來不及反應之際，被巨鱷咬着拖拽至河流的深水處。當時有不少村民站在岸邊目擊事發經過，有人想下河救人，但因與巨鱷力量懸殊，恐下水會有危險，故只能報警求助，然後眼睜睜地看着Wacalling消失在渾濁的河流中。

有村民用手機拍下事發情況，見到巨鱷叼着Wacalling，當時他在河面背部向天，已無生氣。巨魚的河中游動浮沉，相信當時Wacalling已淹死。而鱷魚咬着他的大腿，從上游拽到下游，最終失去蹤跡。當地搜救隊事後到場通宵搜索，但一無所獲。

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據了解，Wacalling每日也會在該條河流捕魚，村民大都也認識他，加上不少人目擊死亡事故發生，卻又欲救無從，許多人都心感不安。自11日起，村民們自發在河岸舉行儀式，唸禱文燒香，祈求能找回Wacalling的屍體好好安葬。當地政府的搜救隊日夜在河流打撈，另有約80至100名村民亦加入搜救行列。最終在事發2天後，Wacalling的遺體在距離事發河道約2公里外被發現，他的左臂不見了，大腿有數處很深的傷口。搜救人員用橡皮艇把殘缺的屍體運回岸上，轉交給受害者家屬作進一步處理。