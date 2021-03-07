印尼男童陪父釣魚被鱷魚生吞　村民剖肚救人驚見遺體「完好無缺」

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-07 08:00

父親帶兒子到河邊釣魚竟然發生恐怖意外。印尼1名8歲男童日前和弟弟陪父親到河邊釣魚，其間他和弟弟到河裏游泳，突然出現1條長約6米的巨鱷將他一口舌下肚。目睹一切的父親馬上跳下水想救兒子，但鱷魚游到深水區逃去。村民隔天聯同救援隊找到食人鱷魚，剖開牠的肚子發現男童的身體相當完整，一度以為男童還活着，可惜很快發現男童已窒息而死，最終村民們還是埋葬了這條鱷魚，並為男童舉辦喪禮。

村民和搜救隊發現生吞男童的鱷魚，剖腹發現男童的屍體完好。（網上圖片）

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事件發生於周三（3日），印尼8歲男童Dimas Mulkan Saputra和弟弟一起到坦帕庫爾河釣魚，父親Subliansyah在岸邊釣魚時，他和弟弟走到河中游泳，突然之間出現一條巨鱷。

據當地傳媒指，父親及弟弟都發現鱷魚蹤影，但鱷魚馬上撲向男童，一口就將他吞下並拖入水。救子心切的父親Subliansyah不顧安全跳入河中，徙手打鱷魚想救出兒子，但鱷魚很快消失不見，父親馬上求援。

村民和搜救隊發現生吞男童的鱷魚，剖腹發現男童的屍體完好。（網上圖片）

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印尼東庫台縣救援隊負責人Bongga Losong表示，父親目睹兒子被吞噬後也跳入河中，但鱷魚馬上游向深水位置，父親難以追趕，父親隨後通報事件找來幫手在河中授索，救援人員聯同村民出發去捕獵鱷魚。

最終到隔天（4日）中午，村民和搜救隊在距離事發地點100米位置發現該鱷魚行蹤，他們先刺傷鱷魚頭部，等牠變虛弱後再拖上岸。據悉村民們當時情緒激動，不停呼喊男童Dimas名字，希望有奇蹟出現。當他們剖開鱷魚的肚子，在場的人都為之震驚，男童的身體完好無缺，一度有村民以為他還活着，惟很快發現男童已經斷氣。

搜救隊人員指巨鱷約6米長。（Tribunnews新聞截圖）

救援隊指男童只是手上有咬痕，相信鱷魚真的是將男童整個人吞下，男童應該死於窒息。最後村民們埋葬了鱷魚屍體，並應家人要求馬上將男孩送去舉行葬禮。

（綜合）