累5000人隔離！鄭州女大生翻牆會男友後確診　網爆是校花真身是…

1人犯錯連累全校5000人隔離！河南鄭州大學1名大學女生月初在校方下令禁止外出期間，竟在晚上翻牆出校外與男友約會，之後又要宿友代她做核酸檢測，未料她後來真的確診，連累學校逾5000名師生要隔離，更有1000名師生要入方艙醫院隔離。事件引起熱議，許多同學嬲爆她憑「一己之力」連累過千人，大罵她早有機會「自首」，但終令事件進一步惡化。及後傳出涉事女士是鄭州大學的「校花」，網上更瘋傳2張美女照片。不過，相中人其後都被證實發該女生；但有同學則公開女生的社交媒體帳號及抖音帳號，雖然網上輿論一面倒鬧爆她的行為自私，但也有網民及學生呼籲別過度「網暴」該女生。



內媒報道，有鄭州大學同學爆料，指校內1名女生在五一假期時偷偷外出約會後確診，令校內逾5000師生要隔離。（微博圖片）

內媒早前報道，鄭州有4人因違反疫情防控規定受查。5月6日，鄭州大學發布緊急通告，稱本月5日南校區1名20歲王姓音樂系女生到醫院門診看病發現異常，「存在師生跨區點對點流動，學校面臨非常嚴峻的疫情防控形勢」、「全校強化靜態管理措施，暫停校內人員流動，取消堂食」。有學生爆料，五一假期時校方禁止私自外出，但王同學被揭偷偷翻牆外出與男友約會，她5日凌晨發燒，之後檢測呈陽性，其男友則未確診。事件連累南校區逾5000人要隔離，其中有1000名師生更要轉送到焦作市方艙隔離。

校方原本限制學生於五一假期時外出，5月1日下午，王女和同校男友從南校區閘門偷走，吃完燒烤才回宿舍。翌日，王女再犯校規與男友外出，3日全體師生要做核酸檢測，她竟讓宿友代自己做；4日鄭州當局發放確診者行蹤時，王女明確知道她有遇過確診者，但卻選擇瞞報。5日她發燒再違規出校做核酸檢測，檢測結果呈陽性，但她此時仍沒上報，選擇繼擇隱瞞，事後才被揭發。

由於王同學不執行防疫政策、擅自外出、進出飯店不掃碼、刻意隱瞞行蹤等，最後還確診新冠肺炎，現正涉嫌妨害傳染病防治罪立案受查。

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有入住方艙的學生稱，王女所住宿舍大樓的同學，在6日凌晨已被拉走，其他同學陸續被送走，王女回校後還曾經去練琴。有北區學生因為曾到過南區，在凌晨被帶到體育館隔離，事件令許多同學感到不安，全部師生的生活都大受影響。

有內媒後來爆出王女是該校「校花」，網上瘋傳2張美女照片，相信是由自媒體傳出的王同學照片，惟第1張長髮美女拉中提琴的照片，其實是取用了內地喬姓青年中提琴演奏家的音樂會宣傳照、另1張照片被鄭州大學百度貼吧區揭發，是直接截了廣州某網媒公司廣告影片的女生照，故2張瘋傳照都不是王同學本人。

其後有該校同學爆出王女社交平台戶口及抖音帳戶，可見她真身長得相清秀，但同學稱未聞她是「鄭大校花」，批評內媒為了流量胡亂拿照片封「校花」。雖然學生指事件是「家醜外傳」，但也有人呼籲不應再「網暴」王同學。有自稱是她宿友的學生稱，事發後王同學很長時間吃不下飯，「為什麼對一個女孩子這麼大惡意」。

然而，要為事件負上嚴重後果的，除了不斷隱瞞的王女，可能還有代做檢測的宿友，內媒指該宿友亦有機會面臨懲處，涉嫌妨害傳染病防治罪可處以3年以下有期徒刑或者拘役，而今年3月深圳市已發生過有人請槍代做核酸採樣的案件，最終2人都被行政拘留。

（綜合）