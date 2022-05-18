移民加拿大定英國？港女心大心細難抉擇：家人照應VS生活適合自己

加拿大定英國？移民是港人熱門話題，目的地更需要謹慎考慮。有女生發文稱，面前有2個移民地方選擇，一是用Stream B計劃申請移居到有親人照應的加拿大，二是一直心儀的英國，「感覺冇咁悶又冇咁凍」，認為兩地各有好壞，不知如何選擇。



移民是港人熱門話題，目的地更需要謹慎考慮。（資料圖片）

有女網民在連登討論區以「跟屋企人去加拿大定自己一個去英國」為題發帖，指自己在香港並非就讀專業科目，「讀乞食科grad」，早已預料移民後要任職藍領。她目前有2個地方作選擇：一是於下年2月底申請Stream B計劃，即專為擁有5年內大專程度或以上課程的畢業證書的人士設立的計畫，由於加拿大多倫多有家人照應，「唔使煩咁多嘢」，惟她認為該國環境太清幽，「都係望下山望下海嘅大自然」，而且非常寒冷，感覺不適合自己。

另一方案則是移民英國，女網民表示由於當地博物館及劇院林立，「感覺冇咁悶又冇咁凍，之前去落覺得幾啱自己」。（資料圖片）

另一方案則是移民英國，由於當地博物館及劇院林立，「感覺冇咁悶又冇咁凍，之前去落覺得幾啱自己」，惟當地沒有任何人照應，「冇親戚、冇朋友、冇人冇物乜都冇」。她補充指，自己尚算獨立，以往跟朋友去旅行都是擔當照顧人的角色，但始終人生路不熟，錢又不多，「自己過英國都驚驚地」。至於使費預算方面，她指畢業幾年僅有約20萬元儲蓄，坦言「真係好唔夠」。

帖文引起網上熱議，有網民認為如果財力不算充裕，還是保守一點，「睇你有幾自立，自己一個生存唔到就去加拿大」、「我係你就加拿大跟家人先，有機會再去加拿大其他地方生活試下，真係唔啱再返多倫多搵家人成本都冇咁大」、「你去英國5+1 visa都冇咗一筆錢」、你仲要有屋企人分生活使費，得閒飛歐洲旅行好過啦」。

但有網民就認為年輕就是本錢，「後生仔女有咩好驚，而家英國都周圍香港人識返朋友有幾難，只係開始唔習慣」、「去英國會好啲，感覺上會多啲唔同體驗」。