FB徵伴移民英國　稱英文差但財力充裕　40歲大埔男：唔想一人終老

【移民 / 英國 / 大埔】「只想找一個伴…」離鄉別井需要很大勇氣，如果有伴同行或會較易適應。有大埔街坊在facebook發帖徵移民伴侶，指自己是40多歲單身寡佬，英文差但想找個伴一起移民英國，特別希望能找到同是大埔人相依為命，又指經濟能力絕對足夠，「我可以照顧你」。帖文引起網上熱議，有網民稱雖然方式老套，但都有成功的可能，「起碼佢想做嘅有膽做」。



有大埔街坊在facebook發帖徵移民伴侶，指自己是40多歲單身寡佬，英文差但想找個伴一起移民英國。（資料圖片）

該網民在FB群組「大埔人大埔谷」發帖，稱自己40多歲，目前單身，英文能力差，希望能找到一個伴前往英國，「想搵返大埔人一齊走，最好同村長大」，又指「一把年紀人在外地唔想一人終老，希望搵返大埔人雙依同命（應為相依為命）」。

有網民笑言樓主在帖文中錯字多多，「睇嚟佢唔單止英文，中文都唔多掂」。（FB「大埔人大埔谷」圖片）

至於經濟能力方面，樓主霸氣表示「你無我有」，承諾有足夠財力照顧伴侶，「你唔做嘢夠生活嗰種」，他指計劃在港考取車牌後才出發，「時間上希望就到我」，呼籲有意者可私訊他。樓主最後則稱「我邊個國家都唔愛，只愛自己人生」，並關閉了帖文的回覆功能。

至於經濟能力方面，樓主霸氣表示「你無我有」，承諾有足夠財力照顧伴侶。（《解讀惡之心的人們》劇照）

有網民將帖文截圖並轉發至群組，引起熱烈討論，有人指此徵婚告示有上年代的感覺，「以為自己睇緊50年前嘅登報尋偶」、「去返同村搵啲姨介紹好過」；亦有網民笑言樓主錯字多多，「睇嚟佢唔單止英文，中文都唔多掂」；不過有人就表示，不同年齡層尋伴的方法都大不同，「佢有咁嘅諗法，唔代表冇同一類型嘅人」、「40歲都肯學肯試係件好事」。

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