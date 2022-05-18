你第一眼見到咩？秒測你現階段最重視乜　睇到呢樣嘢反映未夠成熟

心理測驗之所以受歡迎，就是在測試的當下憑直覺挑選，答案可能會依照你當天心情而定。



那麼以下這心測就是要測你第一眼的直覺，看到這張圖你覺得它是什麼呢？

從答案可看出你現階段把什麼東西看得最重……

觀察圖片，你第一眼看到覺得它是什麼呢？（點圖開始測試）▼▼▼

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選擇A 毛筆或畫筆的你，最在乎自由和安穩：你喜歡自由自在，最討厭受到別人的約束和控制，在你的世界裡，活得開心比什麼都重要，也因如此有時你較缺乏責任感和成熟度，但也是因為沒有框架，所以工作上你很多鬼點子，創新的思維很受大家的崇拜賞識。選擇B 女孩的你，最在乎人際關係：你很重視朋友，一旦認定了就是一輩子，你認為和朋友累積信任和默契需要一段時間，所以你很在意你和對方的關係，你認為朋友不需多，再去認識別的朋友太累了，只要在你心情不好時，有人能聽你吐苦水或陪伴著你，就能讓你覺得很有歸屬感，因此你會擔心有一天是否會受到朋友的背叛。選擇C 鋼筆的你，最在乎才華和實力：和外表相比，你認為人的內在更為重要，一個什麼都能聊，比一個只會點頭的草包好，工作方面相當專心一致，你是屬於不能分心的人，社交活動你較不感興趣，你認為來自內心的穩定和平靜，更是你現在想要追求的東西。

【同場加映】第一眼見到裸女定樹葉？一張圖揭露你內心深處想法 測過都話超準（點圖開始測試）▼▼▼

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