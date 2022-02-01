Mensa門薩智力測試｜19條看圖IQ題　睇睇你同身邊人可答啱幾多？

門薩（Mensa）智力測試題，看多少是能達到門薩標準？
答案在最後方，請勿偷看哦，做完後請一一核對，每一題10分，看看你的智商有多少？
19條Mensa看圖IQ題 一起來挑戰吧！（點圖開始測試）▼▼▼
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