日本瘋傳直覺心理測驗　「選一種動物」揭露一個你意想不到的答案

每個人天生性格存在著差異，看待事情的敏感程度也不同，很可能因一句話就在心中產生巨大漣漪。



若是想知道自己的敏感度，不妨參考日本網站michill的熱門心理測驗，從以下情境中選擇一個動物，就能有意想不到的答案！

在以下情況你最希望與哪種動物同行？點圖放大開始測驗▼▼▼

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Ｑ：假設你是一個國家的公主，必須踏上旅途去見鄰國的王子，那麼你會帶上以下哪種動物同行？Ａ：老鷹；Ｂ：獵豹；Ｃ：狼；Ｄ：馬。

Ａ老鷹解析，敏感程度40%：你是一個對事物充滿好奇心的人，不論什麼樣的挑戰都是先上了再說，因此外人會覺得你非常勇敢。但同時太在乎外界評價也成為你的硬傷，太容易被意見左右反而會前功盡棄。B 獵豹解析，敏感程度10%：嚴格說起來你並不敏感，而是比較天真爛漫，對於一切總是保持無憂無慮的心態，所以很少會有什麼真正上心，這也讓你收穫了很好的人緣。

C 狼解析，敏感程度70%：你之所以敏感的原因，是因為你擁有高度同理心，很容易將自己代入到情境裡頭，而你表面上看來很開朗，其實內心有陰暗面，擔心自己不受到群體喜歡。D 馬解析，敏感程度90%：選擇馬其實是最敏感的，你會因為周遭的事物產生細膩的情感，跟著朋友一起喜怒哀樂，久而久之情緒連自己也難以控制，還是應該冷靜下來，審視自己心中真正的聲音。

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