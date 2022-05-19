印度女星被嫌肥抽脂亡　診所疑偽造死亡時間卸責　逼心外壓屍體

時下不少女生會透過醫美令自己更漂亮，但如果被騙到非法醫美中心，隨時香消玉殞！印度21歲女星切塔納（Chethana Raj）日前瞞着家人到醫美診所抽脂，結果引發併發症，出現肺水腫致呼吸困難。由於診所沒有急救設備，便把切塔納送到其他醫院搶救，可惜最終仍不幸喪命。沒想到事件尚有大反轉，醫院急症室的醫生現控告該醫美診所在明知切塔納已死亡的情況下，還送到醫院逼醫生「急救屍體」，猜測有人企圖藉此修改切塔納的確切死亡時間。



印度女星切塔納因被嫌胖，到醫美診所進行抽脂手術，沒想到卻因此喪命。據了解，該診所並沒有醫療美容許可執照。（示意圖，GettyImages）

印度21歲女星切塔納於5月 16日上午8時30分到邦加羅爾市的一間私人醫美診所，進行抽脂手術。她曾向家人表示被嘲笑腰間有贅肉、上鏡太胖，因此想抽脂，但被父母反對，在朋友陪同下偷偷到醫美診所。她的爸爸戈文達（Govinda Raj）稱一知道女兒去了抽脂，即趕往診所阻止，但到達時手術已開始。本來手術會在2小時內完成，但直至下午5時，切塔納才被推出手術室。醫護人員稱切塔納術後出現嚴重併發症，包括肺積水導致呼吸困難等症狀，但診所沒有相關設備可以急救，需要即時將她轉到附近的卡德醫院（Kaade Hospital）搶救。

切塔納在術後出現嚴重併發症，包括呼吸困難、心臟停頓，被送到卡德醫院搶救，唯院方稱切塔納被送來時已經死亡，案件現已交由當地警方作進一步調查。（網上圖片）

當切塔納抵達卡德醫院時，心臟已停頓，急症室醫生為她進行45分鐘的心肺復甦術，最終在下午6:45宣告不治。戈文達對女兒逝世表示震怒，認為診所沒有深切治療部，才導致切塔納錯過搶救時間，應付全責，並表示會採取法律途徑控告診所疏忽。

詎料事態仍有大轉變！當地衛生官員在18日公布調查進度，指該私人醫美診所只是綜合診所及藥房，並沒有整形手術的許可執照，疑為非法行醫。而當日幫切塔納進行心外壓的卡德醫院醫生桑迪普（Dr Sandeep V）表示已向警方提交報告，說明當日情況。據了解，當日診所麻醉師帶着昏迷的切塔納於下午5時30分抵達卡德醫院，桑迪普等人評估切塔納心臟已經停頓，沒有任何生命體徵，明顯未到醫院已經死亡。但診所麻醉師忽視流程並以人身安全要脅他們，最終他們對切塔納的屍體「急救」了45分鐘，並猜測有人想偽造死亡時間，令人以為切塔納並非死在診所，推卸責任。

當地警方表示由於院方與診所的口供有出入，要先驗屍找出確切死亡時間才可以進一步調查。另由於切塔納曾拍攝數部印度著名電視劇，不少影迷在網上悼念，表示婉惜，又希望嚴懲肇事者。

（綜合）