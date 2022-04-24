印度人妻被指出軌　遭15人圍毆迫「就地嫁姦夫」　夫認帶頭無悔意

「捉姦」行動無證無據，還冷血動用私刑打女人？印度特里普拉邦日前發生強迫已婦婦即場改嫁「姦夫」的荒誕事，受害者被丈夫懷疑和村內1名男子有染，丈夫帶同親友共15人綁起妻子及「姦夫」到稻田圍毆，其妻一度被打至失去知覺、口鼻出血、身體多處瘀傷，現場的人還拍片強迫2人「即場結婚」辦儀式。妻子負傷送院，通報警方始揭發事件。

當地傳媒走訪事發城鎮，女傷者的丈夫在鏡頭前毫無悔意，更直認帶人打老婆，但指是自己帶妻子入院兼守候一晚。當地婦女組織形容強迫婦女即場改嫁事件荒謬，警方目前已鎖定涉事10人，但仍待進一步調查。



受害婦女蒙面接受當地傳媒訪問，講述丈夫帶人圍毆她的經過。（EastMojo影片截圖）

事發於特里普拉邦城鎮科瓦伊（Khowai），當地警方本月18日交代事件，指1名已婚中年婦被懷疑有外遇，遭丈夫帶人圍毆，迫她即場改嫁，她於本月16日晚負傷入院，警方派員了解事件，仍未接到正式報案。據網上流傳的1段私刑現場影片可見，受害人和「姦夫」被綁在空地上，2人被多人圍困，「姦夫」表情無奈，受害人朝他頸上戴花圈，年輕村民威脅「姦夫」在她的額頭上塗上硃砂，象徵成婚，現場人士隨即不停歡呼。

+ 4

地區傳媒報道，40多歲人夫Jitendra Biswas一直懷疑妻子Arushpriya Biswas與同村50多歲男子Haradhan Mallik有染。消息指，妻子在本月16日聲稱去女兒的老爺家中拜訪，但卻沒有去找女兒，隨後其丈夫在帶15人去到「姦夫」家中找人，將2人拖出屋外的稻田施刑。2人被迫拍下「結婚」影片前，先後被圍毆到先後失去知覺。

印度東北部傳媒EastMojo派員到事發城鎮了解事件，受害人妻蒙面受訪，稱看到10至15人去捉她，部分是丈夫的家人，他們指控她有婚外情，然後她和「姦夫」被帶到稻田毆打，眾人私刑中途丈夫離開了現場，其後她失去知覺，等她醒來時就被迫「原地結婚」。

涉事的丈夫在鏡頭前毫無悔意，直認自己懷疑妻子出軌才會帶同親友去毆打，事後發是他帶妻子入院檢查，自己在醫院守候了一晚，警方日前已去他住處調查。警方目前仍在調查事件，但已鎖定涉事的其中10人。

網民批評傷者丈夫做法野蠻，認為如果他有不滿或懷疑妻子出軌，大可以離婚解決，現在是無理動用私刑。該邦婦女委員會主席Barnali Goswami譴責事件，批評將已婦女子強行改嫁行為荒謬，又批評如此殘忍折磨受害人並不文明，會派出小組了解事件。

（綜合）