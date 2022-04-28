假髮藏金│印度男頭頂藏液體黃金　撕假髮即現金光　直腸另塞2條金

罪犯為了走私，犯案手法可謂層出不窮！印度海關近日公布1宗走私黃金案件，檢獲重630.45克的黃金，價值約305萬盧比（約30萬港元），當中持印度護照的男子在新德里的甘地國際機場入境時被截獲，海關人員在安檢時察覺異樣，用力撕下男子的假髮時，竟見其頭頂有一袋熔掉的液體黃金(Liquid gold)，經進一步調查後，更發現其直腸亦塞了2條膠囊形狀的液體黃金。



印度海關公布的片段中可見，走私男子在假髮下藏液體黃金，終被關員識破。（印度海關影片截圖）

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根據印度媒體報道，當地海關於周一（25日）在新德里的甘地國際機場拘捕企圖走私的男子，據悉該男子自阿布扎比入境。從德里海關公布的片段可見，關員在對1名男子進行安檢時察覺異樣，調查後扯下他頭頂的假髮，在其「地中海」頭顱中間赫然出現1包液體黃金。關員取下那袋黃金後，男子露出光禿禿的頭顱。關員其後補充，該男子除了「假髮藏金」外，還在直腸中塞入2袋膠囊形狀的液體黃金，目前案件仍在調查中。

關員取走液體黃金後，可見男子的頭顱光秃秃。（印度海關影片截圖）

印度容許旅客攜帶黃金登機，但需要提前作出申報及繳交稅金，為了逃避繳稅，有人會以各種手段走私黃金，除了以膠囊包好黃金吞進肚內或塞到直腸，過往亦有人以「假髮藏金」方法走私。

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