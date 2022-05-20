胖貓卡櫥窗被拉出照FB瘋傳！網民熱議事發地點　背後原來有段故

胖貓卡在櫥窗照再度瘋傳！近日有網民在facebook群組上傳一組貓咪卡在櫥窗組圖，有隻胖貓不知何故躲入櫥窗卡住，要1名男子拖住貓掌拉出。由於照片旁有簡體中文字，不少網民認出是舊圖，認為樓主只是分享得意貓貓。



照片其實攝於2018年12月，內地博主「阿迪王Adi」去北京一間叫「貓小院」的貓咪主題咖啡店時意外拍到，照片隨後被瘋傳並改成MEME圖，有人將她的名字浮水印裁去轉到Twitter，故不少外國網民以為照片起源於Twitter，事後亦不時被內地自媒體翻炒。照片當時亦引起另一場爭議，因為當時部分網民發現貓咪上方的品種展示牌有問題，更引來店方現身回應。



有fb群組傳出一組貓咪於在櫥窗玻璃內，要由一男子拉出來。（網傳圖片）

近日有本港fb群組瘋傳一組超可愛貓貓圖片，有隻灰白花貓於在櫥窗玻璃中間，看起來迫得難以郁動，後來有男子伸手去「捉貓掌」想拉出貓貓，牠一度撐窗抵抗但最後都被拉出來。上傳照片的網民表示事發地點不是香港，只是分熟可愛貓貓，有不少人看出是幾年前的舊圖。

貓咪櫥窗慘遭拉出：

照片其實攝於北京，由微博主「阿迪王Adi」於2018年12月14日上傳分享，當時她去了當地一間叫「貓小院」的貓主題咖啡西餐廳（即貓Cafe）拍到，一隻灰白店貓躲入櫥窗，要由男店員拉出。帖文有逾1.8萬人分享，許多人稱要去朝聖，及在網上見到改圖後湧到博主微博找原圖。

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更多照片背後故事：

照片後來在網上瘋傳，被其他博主改圖並被網民上載到Twiiter。由於部分圖片被裁去男店員及牆壁上的中文字，加上各類文字爆笑描述，一度有人以為事地點在國外，而網上爆紅的MEME圖「Cat Being Dragged From Window」系列，來源一般顯示來於Twitter，後被轉載到Reddit在外國爆紅。

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由於博主圖片被裁去水印轉載到Twitter等平台，有網民當時提醒她照片不僅在Twitter被炒了一遍，「然後又被人從Twiitter上截圖下來又再輪一遍」，博主發文慨嘆：「有一種自己的圖被輪姦的感覺。」照片後來每年都被自媒體改標題二創各類文章「刷流量」。

有網民發現貓小院疑有「薩凡納貓」（藪貓），曾提出質疑。（微博圖片）

照片2018年熱傳時還引起另外兩項爭議，第一是網上流傳出「這隻貓身價20萬」的說法，店方「貓小院」解釋，因為太多人問貓貓多少錢可賣，嚴重影響到店員工作，所以才故意標價嚇人，澄清貓咪不會賣。第二項爭議，是照片上方的貓品種顯示牌寫上「薩凡納貓」（藪貓）與卡牆貓咪不符，引起網民爭議藪貓在國內能否合法飼養的問題，店家「貓小院」有在帖文留言回應，澄清她是國內頂級繁育人，也代表中國出席CFA世界頒獎禮了，認為被人有心中傷。

（綜合）