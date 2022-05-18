雄獅被瞪狂咬訓練員片瘋傳　超危急「牠」竟出手相救　真相原來咁

雄獅襲擊訓練員，出手救人的竟是母獅！外國有討論區分享1條獅子咬人影片，指拉斯維加斯有酒店設有獅子園，日前有雄獅疑不滿被訓練員「瞪着」突然撲前施襲，千鈞一髮之際，除了另1名訓練員上前救人，園內母獅竟亦出手救援，阻止雄獅繼續噬咬，影片在網上瘋傳，網民看得動魄驚心！惟翻查資料後，發現影片是12年前舊聞再被翻炒，事發於2010年，影片由一對到拉斯維加斯度蜜月的新婚夫婦拍攝，事後當地電視台亦訪問了專家解釋雄獅咬人原因，涉事的美高梅酒店事後指訓練員接受治療後很快便康復。



網上瘋傳影片指拉斯維加斯酒店的獅子突然襲擊訓練員，但事件其實發生於12年前。（影片截圖）

Reddit討論區有網民上傳1段題為「雄獅襲擊動物園訓練園」影片，事後有外媒指事發於美國拉斯維加斯某酒店的獅子園內，影片在網上瘋傳後亦引來各地華文傳媒報道，並指事件是近日發生，當時2名訓練員在園區內與2頭獅子在一起，雄獅看起來很放鬆，訓練員行過時牠繼續躺着，但另1名訓練員和雄獅有眼神接觸，疑「互瞪後」雄獅突然撲向他，現場人士嚇到狂叫，雄獅和訓練員開始「摔跤」；雄獅咬着訓練員不放，另1名訓練員即上前幫忙，令人震驚的是，場內的母獅竟亦上前協助想拉開雄獅。

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事件其實發生於2010年9月，地點是拉斯維加斯美高梅度假酒店的動物棲息區，該頭重達400磅的雄獅狠咬訓練員腿部，而母獅出手救援的情況更是引起網民熱烈討論。美高梅當時回應指，他們一直堅持最高安全標準，2頭獅子經合約動物專家提供給酒店，原本住在酒店的沙灘大院內，各種野生動物每周一次輪流進入棲息區向客人展示，訓練員被咬事件屬罕見，傷者接受治療後很快已出院，身體沒問題，很快就返回工作崗位。

影片由現場一對度蜜月夫妻拍攝，當年CBS亦訪問了他們，兩口子說雄獅咬住訓練員1條腿時，除另1名訓練員想幫救人外，母獅亦明顯是想幫忙，一人一獅才讓雄獅鬆口。雖然棲息區內完全隔音，但看訓練員的表情已知道他多痛苦，相信是在慘叫。他們說看到雄獅咬人的畫面時嚇呆了，感受到獅子始終是野生動物。

身兼馴獸師及電視製作人的大型貓科動物專家Dave Salmoni當時接受CNN訪問，解釋雄獅將目光投向訓練員身上時，訓練員被盯上後整個人有一絲「僵硬」，令獅子覺得「這傢伙很緊張」，而獅子理解他的緊張是「需要被支配」，雄獅想展現支配者地位才作攻擊。他又形容獅子就像普通年青人在測試別人的底線，園內的獅子明顯知道自己不能咬人，但牠「可以」咬人，「看看你能拿我怎辦」，雄獅是有意展現自己才是老大。

abc電視台當時亦訪問了俄亥俄州哥倫布動物園名譽主任兼野生動物專家Jack Hanna，他則認為雄獅只是玩得太粗魯，他說自己看了影片約10次，如果雄獅有心攻擊，「會在0.5秒內結束」。

（綜合）