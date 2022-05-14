馬騮暴力拆蜂巢「開餐」片瘋傳　網民：快過漁農署　真相原來係咁

猴子才是真正拆蜂巢專家？近日港台多個facebook群組瘋傳1段猴子拆蜂巢影片，有個蜂巢剛好築在大廈窗外冷氣機底，猴子爬近「拆巢」，無懼被群蜂圍攻埋頭狂吃「蜂蜜」。有網民大讚猴子變相免費幫戶主拆蜂巢，「佢仲快手過漁農署」，但經追查後，影片其實是來自外國科普專頁，因被轉到Reddit討論區而瘋傳，而事發地點應該是巴西里約熱內盧，那頭是捲尾猴，牠正在攻擊黃蜂巢，獵食目標是巢內的黃蜂幼蟲。



網上瘋傳影片顯示有猴子在大廈外拆蜂巢開餐，變相免費幫住戶解決煩惱，但事發地點並非香港。（「Etologia & Sociobiologia」fb影片截圖）

日前多個港台fb群組瘋傳1段猴子拆蜂巢影片，片段中猴子爬到大廈窗外冷氣機位置，有個巨型蜂巢築在冷氣機底，猴子走近即一掌擊落部份蜂巢，蜜蜂群起反擊，但猴子摸兩摸臉即再拆巢，完全無視蜂群攻勢。牠爬到冷氣機喉管上以超近距離慢慢拆巢，扯開外殼見到布滿孔洞的內部，能見到一顆顆奶白色的幼蟲，然後猴子把頭埋入蜂巢狂吃。

網民看得嘖嘖稱奇，笑言猴子是「滅蜂高手」，「益咗屋主，免費清埋個蜂竇」，又說牠的工作效率「快手過漁農署」，看來很肚餓。有台灣網民則大讚「家裏有這隻猴子真好，蜂窩蟻窩都能幫你解決」、「徒手摘蜂巢比消防隊還厲害」，也有人認為那些應該是黃蜂而非蜜蜂。

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有網民追查影片源頭後發現，影片應該由外國科普專頁「Etologia & Sociobiologia」上傳，隨後被轉載到Reddit討論區及港台各大群組，而拍攝地點則是巴西里約熱內盧，但未透露拍攝時間。片中猴子是捲尾猴，拆毀黃峰巢是想吃裏面的黃蜂幼蟲。有網民笑言黃蜂巢築在窗外，住戶是怎樣忍的，「我整晚都會做關於黃蜂的噩夢」、「毛皮可以保護猴子，牠是在找黃蜂幼蟲來吃」、「這小傢伙真了不起，牠正在滅蟲」。

捲尾猴是雜食性動物，平日喜歡生活在樹上，愛吃昆蟲、果實、植物等，黃蜂幼蟲是牠糧食之一，厚厚的毛皮也可以防止被蟄傷。據《國家地理》報道，主要生活於南美洲的捲尾猴非常聰明，懂得拿樹枝用來挖鼻孔和驅趕小動物。有科學家在巴西野外發現捲尾猴懂用石頭當榔頭用敲打果實，更曾觀察到牠們懂製造「石器」，用石頭砸石頭的方式打出石片。

（綜合）