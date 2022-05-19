俄女當可愛小熊係毛公仔又攬又錫　但小熊當佢係食物　下場超恐怖

俄羅斯女子麥迪娜（Madina）近來到格羅茲尼市（Grozny）公園玩耍時和可愛小熊拍照，沒想到因為她剛吃完鮭魚三明治身上有「魚的味道」，讓飢餓小熊把她當成餐點「強吻」，攻擊至流血畫面在網路上瘋傳。



影片中可看到，麥迪娜坐在長椅上抱著小熊，小熊原本只是好奇聞著她，後來卻因為聞到魚的味道突然獸性大發，狠狠咬住她下巴……

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麥迪娜表示，「可憐的小熊只是餓了，當牠靠近我的臉時我試圖讓牠離開，結果牠因為本能反應就緊緊咬住我，其他的人都無法把牠拉開」。

麥迪娜的姊姊見狀趕緊幫忙，後來好不容易把小熊拉開，被咬的地方立刻鮮血狂流，送醫打了破傷風和狂犬病疫苗，出院後氣憤向警察報案。她表示，「小熊的主人指控是我激怒小熊，幸好有拍下影片為證，那頭熊後來也咬了警察的手」，指責小熊沒有受到良好照顧，還被不良商人當成賺錢工具，為了捍衛動物權利決心告到底。

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