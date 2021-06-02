棕熊全家翻牆來襲　忠犬力抗不敵　美國少女勇猛衝前把熊推下圍牆

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-02 18:14

美國近日有一段影片在社群瘋傳，只見畫面中一隻成年棕熊爬入人類住家，結果一名女子危機下爆發岀令人驚奇的勇氣和力量，竟「一把將熊推下圍牆」。

根據曝光的影片顯示，這隻成年棕熊帶着2隻幼熊爬過圍牆進入一家人的花園，這引來住家飼養的幾隻狗靠近並吠叫着，就在狗被熊揮臂襲擊的時候，一名「手腳敏捷」的女子衝入畫面並徑直朝大熊跑去，硬是一把將牠推下圍牆，並將寵物狗抱離現場（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這位名為布倫達（Brenda）的用戶以「Bakedlikepie」的帳號在TikTok發布影片後，至今已被播放至少3940萬次。布倫達在貼文中表示，該片是在17歲表妹海莉（Hailey Morinico）家、由家庭攝像頭拍攝的，地點位在洛杉磯東部布拉德伯里（Bradbury）的郊區，該處近鄰安吉利斯國家森林（Angeles National Forest）邊緣。

海莉在隨後的影片中解釋說，自己家在山區，由於現在是夏天所以熊並不罕見，海莉還說這次的遭遇導致她的手指扭傷，不過一切並無大礙。

點擊放大瀏覽海莉的照片▼▼▼

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