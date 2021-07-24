《復仇勇者》真人版？美國男與大灰熊搏鬥1周　奇蹟獲救

《紐約時報》日前披露一樁有如冒險電影的情節，指美國海岸防衛隊的直升機在阿拉斯加州荒野救起一名受傷男子。據說，他在無法聯繫外界的情況下，被迫連續幾晚不停擊退一頭頑強的北美灰熊，不僅沒辦法睡覺，手槍最後也只剩下2發子彈。



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報道指出，這名男子最終獲救真的是運氣好。卡瓦哈爾少校與哈瑪克中尉（Lt. j.g. A.J. Hammac）為閃避部分雲層，稍微更動MH-60海鷹直升機航路約1.6公里。哈瑪克中尉隨後目擊到地面有人遇險，還朝着他們拼命揮着雙手，卡瓦哈爾少校就決定迅速降落。

據直升機機組員回憶，這名男子自己對腿部進行包紮，鐵皮屋的門也已被扯開，屋頂則潦草地寫着SOS與「救我」字樣。哈瑪克中尉指出，「我們實在不會在荒野正中央遇到人，他有點像苦苦掙扎。當我們過去的時候，他正趴在地上揮舞一面白旗，看來肯定像是在野外有段時間了」。

卡瓦哈爾少校承認，如果他們沒有改變航路，「我們就會完全錯過他了」。紐時記則形容，男子持續一周的遭遇可當作里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）獲奧斯卡獎的《復仇勇者》（The Revenant）電影續集。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】