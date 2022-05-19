土瓜灣大叔路邊公然小便　「水柱」直射私家車旁　街坊咁做幫車主

人有三急的確非常難忍，但總不能隨意在路邊解決！有土瓜灣街坊上載照片，指1名中年男子竟在大街上，以1輛停泊在馬路邊的私家車作遮擋公然小便。街坊見狀即時喝止，惟大叔竟以附近快餐店結業後無廁所為由繼續行為，小便更疑似弄污私家車車身。不少網民看過帖文也直斥大叔離譜，直指1分鐘的路程內便有商場廁所，附近亦有公廁；也有好心街坊事後路過該處時，帶同清水淋向私家車車身，以代為簡單清潔。



土瓜灣街坊上載照片，指1名中年男子竟在大街上，以1輛停泊在馬路邊的私家車作遮擋公然小便，更可見到清晰「水柱」。（fb「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

該名土瓜灣街坊於facebook群組貼出相片，指今晨於該區美景街偉恒昌新邨附近，發現1名中年大叔放下隨身物品，在馬路邊1輛私家車旁邊公然小便。樓主上載的相片可見，大叔將1包白米及1袋食物放於私家車車轆旁，然後向着司機位置的車門小便，相中更可見到清晰「水柱」，非常誇張。

樓主狠批涉事街坊缺德，直言大叔被喝止也不理，更以附近快餐店最近結業，找不到廁所為由解釋，「呢位街坊喝住你都仲周街痾尿，射到人架車係晒尿！」。不過樓主則反駁，指附近碼頭及貴州街公園也設有洗手間，怒斥他「完全冇公德心」。

+ 3

帖文引來網民嘩然，不少人直斥涉事大叔行為離譜，「你唔喝住佢佢可能痾埋屎」、「啲人不知所謂，罵佢都當你唱歌」。亦有人認出涉事大叔，指責他是慣犯，「這個人經常隨街痾尿，我有一次就街市的卸貨區也看見他痾尿，管理員喝罵他他還駁嘴」。

事後有好心街坊貼出影片，表示路經上址，帶同清水淋向私家車車身，以代車主簡單清潔，「我路過，幫得幾多得幾多啦」，獲多名網民讚好。亦有網民指出，事發地點1分鐘步行路程內已有商場洗手間可借用，質疑大叔不需就地便溺，「最近偉恒昌郵局側邊有一個廁所啦，真係擰轉頭行兩步就到」。