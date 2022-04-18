土瓜灣友徵全屋二手傢俬電器　被炮轟極無禮即刪帖　網民：奉旨？

無論是為環保或者想慳錢，近年愈來愈流行交換或轉售二手物品，網上更有不同的群組供人分享物品，甚至可以免費送出。有網民近日就於網上發文，稱已租用位於土瓜灣的單位，希望徵得二手傢俬電器，如飯枱、洗衣機、雪櫃及梳化等。由於徵求物品數目眾多，樓主未有交代自己家境資料，最後只說「如有請pm」，惹來街坊批評帖文給人「老奉」的感覺，直斥竹分無極，「唔該都無句」。樓主最終急急刪帖，惟已遭網民截圖討論。



有網民近日發文，稱已租用位於土瓜灣的單位，希望徵得二手傢俬如飯枱、洗衣機及梳化等，帖文引來討論。（fb「土瓜灣之友」截圖）

相關帖文昨日（17日）於facebook群組「土瓜灣之友」出現，樓主指已於該區租屋，希望徵得二手傢俬電器。樓主列出6樣心儀傢俬，包括洗衣機、冰箱（雪櫃）、1.5米睡床、衣櫃、飯枱及梳化，「如有請pm（私訊）」。

帖文一出引來街坊關注，有人發現樓主獲批加入群組首天便發文徵傢俬器，而且未有交代家境資料，質疑其發文動機，「第1日入谷就出呢個post，徵晒全屋嘅嘢，真係幾貪心」、「好多貪心人徵咗可出售，勿太易上當，之前有人已是四圍徵家電」；不過也有網民認為樓主並無不妥，「我覺得佢似係新搬入土瓜灣想二手買咋喎，字面理解」。

帖文一出引來街坊關注，有人發現樓主獲批加入群組首日便發文徵傢俬電器，而且未有交代背景資料，質疑其發文動機。（資料圖片）

亦有網民認為，樓主或許真的需要傢俬電器，惟其發文態度給人理所當然的感覺，才會令街坊反感，「其實好多人唔係話佢徵二手嘢唔啱，而係佢個post畀人感覺太老奉，連最基本『謝謝』都無」、「伸手黨唔緊要，只係數量太多同好似老奉咁」、「其實徵二手傢電唔係問題，如果有啲禮貌」。面對大量批評，樓主最終刪帖，惟帖文仍遭截圖繼續討論。

女子買唔起新梳化 二手貨洗11次仍流啡色污水 片段嚇呆千萬網民



1名女子從二手市場購買1張布梳化，她拍片記錄自己清洗梳化的過程，結果發現洗了11次，抽洗機仍能排出啡色且混濁的污水。一系列影片吸引至少1600萬人次觀看，事主更透露自從她購入該張梳化，身邊的人都叫她扔掉，但由於經濟問題，她只能被迫買二手貨。



外國1名女子購入二手梳化，經過11次的清洗後，抽洗機排出的水仍然非常混濁。（網上影片截圖）

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