11歲仔常攬錫8歲妹　港媽苦惱如何教勿太親密（附家計會建議）

兄妹相親相愛、相處和諧雖然是好事，但男女有別，家長也要適當教導避免過於親密。有港媽於討論區發文表示，她與兒子學校的1名媽媽甚為投契，近日該名媽媽向她訴說11歲兒子經常與8歲女兒在家「攬頭攬頸」、「錫嚟錫去」，而且「成日會向妹妹表達愛意」，但因子女年紀漸長，該名媽媽苦惱不知應如何向兒子說明不可對妹妹如此親密。



有港媽訴說，11歲兒子經常與8歲女兒在家「攬頭攬頸」、「錫嚟錫去」，隨着子女年紀漸長，該名媽媽苦惱不知應如何向兒子說明不可對妹妹如此親密。（Getty Images）

該名港媽於香港討論區以「兄妹咁親密？應該要點開口話畀佢哋知唔可以咁樣？」為題發文表示，相信該名11歲男童已認知到與妹妹的身體構造有何不同，轉述稱以前兩兄妹會睡同一間房上下格的碌架床，但自從妹妹上小學後，兄妹已分房睡。

樓主續說，該名媽媽曾向兒子輕輕提過不能對女同學做出攬錫行為，兒子稱明白，但最近兒子「成日會向妹妹表達愛意」。雖然兒子從小到大都很惜妹妹，但現時該名媽媽苦惱子女年紀漸長，「應該要畀佢知道連對住阿妹都唔應該咁親密，又唔知可以點樣開口講」。樓主代問其他網民：「呢啲情況係咪應該叫爸爸同大仔講會好啲？」

有網民指出，家長有責任向子女灌輸「性別教育」，讓子女知道兄妹和異性之間的界限，但強調「不要太側重性方面去處理，而是用兄妹情的關係，建立正確正面的知識（這樣也容易入手），首先不要將他們攬頭攬頸成為禁忌，好多時只會有反效果」；至於應由爸爸還是媽媽教導，要視乎誰的表達能力較強。有網民分享經驗表示，「以前遇過類似事件，我同嗰兩個表兄妹講，你哋2個係親密親戚，唔可以結婚㗎，不可以玩得咁親密呀，講多2次便收斂」。

（香港家計會網站圖片）

香港家計會網站刊登專題文章《公平處理身體界線》，指孩子在日常相處中有身體接觸是無可避免的，不必過於敏感。但當涉及私隱部位時，家長宜小心處理，勿傳遞錯誤性態度和訊息。家長對以下幾點可留意：

1.無論是男孩子或女孩子，也應該保護自己身體。女孩子也不應隨便接觸他人身體，尤其是私隱部位。留意別強化男強女弱的性別刻板形象。

2.不應該以年紀小來為不當行開脫，家長應從少教導孩子尊重他人身體界線，加強他們保護自己的意識，別讓他們誤以為別人的身體是可以玩弄的。

３.處理孩子間糾紛時應該一視同仁，別因為性別、年齡等而出現雙重標準的情況，以免令孩子感到混淆或不公平。

4.以身作則，尊重孩子的身體及私隱。隨著孩子長大，應調整親子間的身體接觸，避免拍打臀部或其他易接觸私隱部位的動作，可跟孩子一起協議用其他方式表達親密感。

