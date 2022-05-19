港媽帶兩孩搭的士忘帶銀包　司機主動不收費仲咁樣做　網民：清泉

外出時發現沒帶銀包，必定非常徬徨，有港媽分享指，早前暴雨下帶2個孩子乘坐的士，沒料到達目的地時始發現沒帶銀包，未能繳付車資，「真係一毫子都冇」，惟司機不但沒發難，還稱「咁我畀錢你啦」，竟遞上300元給她應急，令她感動得說不出話來，事後亦已過數給對方的銀行帳號。網民都大讚好人好事，又指是「的士界清泉」。



（示意圖，資料圖片）

有港媽在facebook群組「西環變幻時」發文分享1則好人好事，指日前落雨斯濕帶着2位小朋友乘坐的士到西營盤做視力檢查，沒料到達中心門口發現自己忘記帶銀包，「我摷下個袋，真係一毫子都冇」，司機亦沒有電子支付工具，港媽頓時感到不知所措。

此時司機叔叔竟表示「咁我畀錢你啦」，令港媽很錯愕，以為他只是說笑，惟司機繼續問「200夠唔夠呀？我畀夠300你啦」，港媽始知對方真心想借給她應急，「佢可能見我一個女人仔湊住兩個細路又落雨咁，想畀啲車錢我哋返屋企」。港媽坦言，那刻真的有說不出來的感動，雖然都有多次拒絕，但最後還是收下100元，由於已經有另一組乘客上車，故她取得司機的銀行帳號就離去。她在帖文表示，感謝的士司機俠義相助，又希望香港人在這個「狂風雷暴嘅季節」繼續守望相助。

網民看完港媽的分享，都大讚的士司機是值得高度讚揚的好人，又指舉動非常體貼，「百年一遇」、「真係少有！好珍貴」、「做邊行都有壞人有好人，的士司機其實好多個都好好」。