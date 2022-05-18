一家4口月入4萬　老公想移民但英文差　港媽憂搵唔到食反對陷冷戰

移民不移民有很多考慮，最重要是跟家人達成共識，不過有港媽發文指，丈夫近日正計劃移民，希望讓2名子女有更好教育，惟兩夫婦英文水平一般，家庭月入4萬元，全家只有一層細價樓沒有積蓄，擔心在外地無法維持生計，加上不捨得年老的家人，2人因此爭論不休，甚至多次陷入冷戰。



有港媽發文指，丈夫近日正計劃移民，希望讓2名子女有更好教育，惟兩夫婦英文水平一般，家庭月入4萬元，全家只有一層細價樓沒有積蓄，擔心在外地無法維持生計。（示意圖／資料圖片）

該港媽以「移民？」為題在親子王國討論區發文，表示與丈夫都是40多歲，英文水平「認真麻麻」，育有2名分別5歲及1歲的孩子，現為雙職家庭月入只有4萬元，沒有積蓄，只有1輛平價車及細價樓，「我哋唔貪心亦無咩上進心，自覺生活算係安穩」。

惟丈夫最近有移民打算，希望2名小朋友可以接受更好教育，她亦認同，「我哋自問無能力，等佢哋大過再送佢哋出去外國讀書」。不過港媽不捨得留港的家人，特別是家中有70多歲長者身體轉差，「佢哋已經講明唔會離開香港」，加上考慮到生計問題，「擔心去到（外國）搵唔到食」，又指2位小朋友需要人照顧，雖然丈夫「拍晒心口」由他打工擔起家庭經濟，「但我好肯定佢係得個講字，佢係咩人我好清楚，絕對唔會積極搵工」，即使幸運地找到工作，亦會有「十萬個理由」嫌辛苦辭工再找。

有港媽發文指，丈夫近日正計劃移民，希望讓2名子女有更好教育，惟兩夫婦英文水平一般，家庭月入4萬元，全家只有一層細價樓沒有積蓄，擔心在外地無法維持生計。（示意圖，資料圖片）

她批評丈夫育兒無方，「湊仔方式係電話、電視同遊戲機放題」，要求對方做家務，亦只會得到回覆「陣間先、下次先、再遲啲先」，不斷拖延。夫婦2人已為移民話題爭拗多次至冷戰，故希望聽取其他網民意見。

很多網民都傾向反對樓主一家移民，不但沒有足夠資金及特別技能，英文水平差就更難生存，「4萬收入，仲有2個咁細小朋友，你哋年紀又唔細，喺香港都窄窄哋」、「兩公婆本身無乜技能，同人溝通都唔係好得，剩呢兩樣我都唔會去移民。加上父母無人理，比我更加唔會去」、「你哋唔識英文打算踎唐人街？我遇過唔識當地語言嘅人，係一世踎唐人街」，直言兩夫婦多爭拗去到外國更易家變，「無錢已經壓力大，但係爸爸係咁嘅樣，呢個包袱更加大」。

不過有網民就認為如果家庭收入不高反而值得一博，「nothing to lose（沒有東西會輸掉）的感覺」，只要願意體力勞動，相信不難找到工作，「冇乜特別多嘅資產，我會去博一舖，有乜事咪從頭嚟過」。