端午節│阿婆、阿媽年年狂包糉　港男呻食足1個月　網民斥：不知福

【端午節】每逢節日過後，不少港人都迎來要清掉家中堆積的年糕、糉子和月餅等應節食品的惡夢。有港男於討論區發文大呻，婆婆和媽媽每年都會大量包糉，今年因媽媽弄傷手，以婆婆一人之力又製作不到太多，因此放棄了親自包糉。他原本開心地以為今年家裏終於不會出現糉山，怎料婆婆和媽媽竟然買了一大堆糉回家，糉山盛況再現。他無奈地指出，雖然有包糉和吃糉習慣並非壞事，「但係都唔使年年可以食足1個月啩」。



有港男於討論區發文大呻，婆婆和媽媽每年都會包糉，今年因媽媽弄傷手，所以放棄親自製作，怎料家人竟買了一堆糉回家，他無奈道年年吃糉也吃足1個月。（Getty Images）

該名港男於香港討論區以「每年都要食足一個月糉」為題發文表示，起初知道媽媽和婆婆今年都放棄包糉，有少許開心今年終於不用在家見到糉山，「點知原來係我太年輕」，就算婆婆和媽媽不自行製作，也要買一大堆糉回家，未到端午節，家裏已出現了一座糉山。

樓主無奈地說，「咩牌子都有幾隻，咩味都有幾隻，堆堆吓又有返座山出嚟」。雖然今年不用吃來吃去也是同一種味道的糉會較開心，但要1天2餐吃糉也不是辦法，大呼「咁搞法做幾多尖（gym／健身）都冇用」。

不少網民留言指出樓主「身在福中不知福」，應好好珍惜家人製作的食物，「你唔食我食」、「有自家製糉別，真好！」、「以前都會抱怨老媽過時過節整的應節食品太多，今年開始想再食她老人家親手整的糉已沒有可能，我情願可以食足1個月」、「珍惜長輩親手整嘅過節食品，係有份心意喺度，唔係個個咁有福氣食到」。

不過也有網民提醒勿吃太多糉，「小食多滋味，多食壞肚皮」，建議「食唔晒，請朋友吃」，有網民則說「我仲食緊年糕，不過月餅先係重頭戲」。