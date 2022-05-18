女友自創湯圓朱古力糭　港男唔覺好食竟有同事想買　網民：帽事嘅

還有2個多星期就到端午節，不少人已開始自己包糭應節。有網民日前發文，表示其女友素來沒有煮食天賦，但卻喜歡整應節食品，趁着端午節便特地創作了湯圓餡的朱古力糭，他嘗過亦不覺得好吃。想不到女友竟拿回公司請同事吃，最震驚的是有同事試味後表示想出錢買，「懷疑嗰個人味蕾有問題」。有網民猜測該同事和樓主女友的關係非凡，紛紛猜測「應該懷疑嘅係佢哋嘅關係」、「你好快失去女朋友㗎喇」。



有網民在討論區稱其女友自創了包湯圓的朱古力糭，味道並不討好，但女友竟有同事在試吃後表示想買，令他不解。示意圖。（資料圖片）

該名網民在香港討論區以「大癲！居然有人諗住買女朋友整既糭！」為題發文，稱其女友並沒有廚藝天份，但卻喜歡在節日製作應節食品，去年中秋節便學做月餅，他「摸住良心話好食」，結果女友便信心大增做了很多月餅。

近日端午節臨近，樓主指女友又學整甜糉，更搞搞新創意，「整嘅係朱古力甜糭，入面仲要包粒湯圖」。他冒死一試，稱雖然說不上難食，但亦絕非好吃。女友把自製的甜糭帶回公司請同事吃，想不到竟然有同事表示想買，他直言「咁都有人欣賞，佩服啊」。

有網民認為樓主女友的「端午元宵聯乘系列」十分嚇人，一聽就覺得不想吃。（示意圖，GettyImages）

帖文引來網民討論，有人表示初初見到樓主說女友整甜糭，以為是鹼水糭，沒想到竟然是包湯圓的朱古力口味，「勁怪囉」、「簡直災難」、「個同事咁重口味嘅」。雖然樓主沒有透露想買糭的同事性別，但網民紛紛猜測是男同事想買，相信是對樓主的女友有好感，「可能表面買粽，其實想溝你女朋友」、「帽事嘅」、「小心個女朋友第時變咗人哋女朋友」。