阿媽包糉上癮產逾百隻　端午節後晚晚食　阿仔焗包底：聞到都想嘔

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-17 11:54

端午節已過，但不少家庭的雪櫃內仍有放有大量糉，隨時吃足1個月。有網民早前在討論區訴苦，指對包糉非常狂熱的母親在節日前出產逾百隻糉，即使將數十隻派街坊，家中都仍有20多隻，更令人崩潰的是母親本人不會吃糉，變相只有他1人包底，「家下聞到糉味都想嘔了」。

有網民大呻母親近日不停包糉，「出貨量」已達近100隻，令他非常擔心自己最終需否「包底」吃光糉子。（資料圖片）

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該網民在香港討論區以「老母包糉唔食糉，派完幾十隻之後，又要食糉渡（度）日了」為題發文，交代母親在節日前出產那百隻糉的最新動向，指喜歡烹飪的她「整上癮」，令整個露台都掛滿糉。樓主見狀唯有將母親的愛心糉派給同事街坊，甚至區議員，「總之見人就問佢：『食唔食糉呀？拎啲畀你呀』」，最後成功派出數十隻，但家中還剩下差不多20多隻。

而令他更苦惱的是，母親本人只會包但不會吃，「又話肥又話飽乜乜乜，換言之只有我1個人食」，自從端午節過後，樓主連續3日的晚餐都只吃糉，「已經頂唔順，家下聞到糉味都想嘔了」，又無奈稱「預咗肥幾磅」。

帖文引起不少人共鳴，指每年這個時候都是瘋狂吃糉的開始，「啲糯米見到都飽」、「見到都胃痛」；但亦有人表示，「有媽媽包糉很幸褔呢」，並提議他可以放facebook群組免費送出，或送給露宿者等，「總好過迫害自己吃吃吃」。

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