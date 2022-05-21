父子去KFC佔4人枱拒搭枱　港媽堅持坐低遭推跌食物：咁驚返屋企啦

疫情下早已習慣保持社交距離，但繁忙時段的食肆一位難求下，都要接受搭枱安排。有港媽發文指，有日獨自到肯德基（KFC）炸雞店用膳，取餐後發現1張4人枱只坐了一對父子，遂上前查問，惟該父親即「落閘」稱不想搭枱。港媽心有不甘，遂堅持放下餐盤，卻遭對方推跌食物和飲料，引起職員關注並前來調停，最終為父子2人安排另一張2人枱以平息風波。



有港媽發文指，有日獨自1人到快餐店用膳，取餐後發現1張只有1對父子坐下的4人枱，遂上前查問，惟該父親即「落閘」稱不想搭枱。（示意圖，資料圖片）

該女網民投稿至Facebook專頁「生仔要考牌系列」，指某星期日下午4時許，她到KFC用餐時，打算「快快脆脆食完」接兒子補習放學，惟店內食客眾多，捧着餐的她只能選擇1張還有空位的4人枱，當時有一對父子正坐着。

港媽上前詢問父子能否坐下時，該名爸爸即表示拒絕搭枱，令樓主感不滿，「嗰下即刻黑人問號，以為自己去錯邊間酒店個lounge（休息室）」，她不罷休稱「冇位呀！我都唔想搭枱」，並將餐盤放在桌子上，打算堅持坐下。對方竟出手推其餐盤，推跌了她的可樂和薯蓉，並指着另一邊稱「乜你個人咁野蠻，都話唔搭枱！嗰度咪有位！你坐嗰度啦！」。

樓主則解釋港爸所指的「嗰度」聚集了很多外傭，而其他枱對角則都有人坐，「我明我係可以坐，但嗰下真心嬲！」。港爸其後一再推開其餐盤，並要求她離開，樓主稱當時感到生命受威脅，大叫「有冇人幫下我呀？救命呀！」，引來1名女店員上前調停。

港媽將餐盤放在桌子上，打算強行坐下，對方竟出手推其餐盤，叫她離開。（示意圖，資料圖片）

港爸發惡稱疫情嚴重不應搭枱，女店員則解釋政府已放寬4人一枱，但港爸堅持，「我唔理，總之我唔搭枱」，樓主聽見後亦發火道「咁驚就買外賣返屋企食！收埋自己唔好出街啦！」。最後店員找到另一張2人枱，為該對父子轉位，事情才告一段落。

帖文引起網上熱議，有人批評「極品老豆」，直言即使因疫情不想搭枱，但「出手就係錯」、「唔想搭枱就搵張2人檯呀嘛」、「就算我唔鍾意同人搭枱，但去得快餐店、茶記、美食廣場，就明白唔係唔鍾意就大晒，1人1個位」、「同搭巴士一樣，個個都想隔籬無人坐啦，但你無權唔俾人哋坐係你隔籬」。

不過有網民亦指樓主都沒有尊重對方，「真係全場滿座就話啫，未滿座人地話咗唔想仲隔硬坐埋去」、「我覺得你野蠻啲」、「4人枱之間有冇隔板？冇嘅又真係唔適合搭枱」。