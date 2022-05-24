控制狂阿媽迫着格紋間條衫　19歲仔升大學禁自己選　網民：醜到哭

讀大學不用穿校服，不少大學生時都會用心配搭喜愛的衣着，但未必人人如願。台灣1名19歲男生於討論區發文大呻，指媽媽控制慾極強，家裏所有事情都要干涉和做決定，包括一家四口的衣著和飲食等。從小到大媽媽都不准他自行買喜歡的衣服穿，而平時只會為他買格紋襯衫、間條Polo恤和素色T恤等衣服，就算男生將要升讀大學，仍不許自行選購衣服，令他崩潰道「真的不敢穿這種衣服去見新同學」。網民對樓主都深表同情，又對其媽媽的品味不表認同，甚至形容格紋襯衫是「醜到哭」。



不少年輕人都有格紋襯衫，但肯定不喜歡只有同款衣服。（《語意錯誤》劇照）

該名台男於Dcard討論區以「19歲了媽媽還是不讓我自己買衣服」為題發文，指讀高中時身邊的同學都會相約去逛街買衣服，當時他曾問媽媽能不能給他一點零用錢去買自己喜歡的衣服，沒想到媽媽不但不同意，還反應很大地罵了他一頓，原因是「小孩挑的衣服都不像樣，穿了不得體」。

樓主於帖文分享了2張服裝模特兒的照片，分別展示紅黑色的格紋襯衫和灰藍色的間條Polo恤，指這種就是媽媽平時買給他的衣服，亦等於媽媽眼中「像樣的衣服」。樓主無奈地說，他的衣櫃裏九成都是同類衣服，其餘則是素色T恤。他表示，現在要上大學了，媽媽依舊堅持不讓他自己挑衣服，「但我真的不敢穿這種衣服去見新同學」，遂問其他網民是幾歲開始可以自己買衣服，嘆道「有人跟我一樣慘嗎？唉」。

不少年輕人都有格紋襯衫，但肯定不喜歡只有同款衣服。（《愛回家之開心速遞》劇照）

不少網民同情樓主遭遇，稱「好像看到曾經的我」，但直指「第一件很不行啊，以一個大一新生來說，女生會覺得是中年男子才穿那個襯衫，直覺聯想到爸爸輩」、「第一件襯衫醜到哭」、「媽媽的爸爸款穿搭，其實還蠻好看的🤣」。有網民笑言「媽媽該不會還會幫你買海綿寶寶的內褲吧」，另有人則安慰說「我覺得素T還可以呀，乾淨、整齊、合身就好！」、「最近很多男生都是穿這種風格欸，只是不會穿的這麼死板，你可以去穿搭版看看穿古着的男生都怎麼搭，搞不好你的衣櫃就搭的出來了」。

有網民建議樓主可以自己打工賺錢，搬到外面住就可脫離媽媽的控制，分享道「我以前也是我媽都不准我自己選衣服，我是上大學自己打工賺錢後，除了生活費還有多錢才開始買衣服，不過我住外面家人管不到我」。