奶奶幫新抱執衣櫃　回收所有褲子迫着裙　網民：到底是多有控制慾

穿什麼衣服是個人選擇，別人並無權干預。台灣有新抱於討論區發文表示，日前奶奶趁她出差時幫忙整理衣櫃及買了很多長裙給她，她很感謝，但沒想到奶奶竟將她所有褲子拿去回收，理由是「女生本來就是該穿裙子」，讓她很無奈。不少網民認為樓主的奶奶有很強控制慾，指出「你婆婆管太寬了」、「還好不是不穿內褲的婆婆，不然就連內褲都回收了」。



台灣有新抱於討論區發文表示，日前奶奶趁她出差時幫忙整理衣櫃及買了很多長裙給她，但沒想到竟將她所有褲子拿去回收，理由是「女生本來就是該穿裙子」，讓她很無奈。（「爆料公社–匿名公社」圖片）

該名新抱於「爆料公社–匿名公社」以「婆婆把我褲子回收強迫我穿裙子」為題發文，並貼出與奶奶的訊息截圖表示，奶奶日前稱幫她整理了衣櫃，將褲子拿去回收，並買了很多適合她的長裙和長洋裝，這樣她就可以每天穿裙子，指出「女生本來就是該穿裙子，對妳身體也比較好」，又提醒要穿長裙，不要穿短裙，因為比較有氣質，又不用怕走光。

奶奶續說，她買的裙子材質都很好，穿了一定很舒服，而且不會透光，不需要穿安全褲，款式適合不同場合，上班、出遊及家居款都有，相信新抱「一定會喜歡」，並再強調「就別穿褲子了，以後都穿裙子就好」。

奶奶向新抱說，「女生本來就是該穿裙子，對妳身體也比較好」。（《27宜嫁》劇照）

樓主起初感謝奶奶幫忙整理衣櫃和送了很多新裙子，但仔細一想才驚覺衣櫃只有裙子沒了褲子，立即追問「等一下，所以我都沒褲子了喔？」，奶奶回覆「能每天穿裙子多幸福啊！很多人想穿裙子還不一定能穿」。

樓主直言「如果說留個一兩件還可以接受，但通通拿去回收，真的不太能接受」，因偶爾也有不適合穿裙子的場合，她卻沒有褲子可以穿。她表示，雖然奶奶真的從來都只穿裙子或洋裝，卻認為所有女性也應這樣，「好像就有點超過，哪有強迫女人一定要穿裙子的啊！」。

雖然有網民認為這是奶奶愛惜新抱的表現，「她把妳當自己女兒了，真的不錯哦」，不過更多網民認為奶奶是控制狂，「超扯的」、「婆婆該去看醫生」、「憑什麼可以不尊重人呢」、「到底是多有控制慾」、「婆婆是長裙控，怎麼怪怪的」。有網民建議「還是要溝通協調一下，有些場合不適合裙子，反而有曝光的風險，婆婆喜歡裙子是一回事，媳婦方便穿着是另一件事」、「可買幾件（條褲子放在）公司，上下班換」。