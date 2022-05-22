珀麗灣公園日光日白驚見長嘴老鼠　街坊揭真身係呢隻動物：食蟲嘅

居住的屋苑內出現老鼠當然令人擔心，但如果是較少見的野生鼠類又是否能較易接受？有珀麗灣居民日前發文，稱日間在屋苑公園內驚見疑似老鼠，擔心出現環境問題。不過有街坊看過相片，指相中「老鼠」身上有茸毛，嘴部亦較長，認為真正身份應是以昆蟲為主食的臭鼩（或稱家鼩、錢鼠）。



有珀麗灣居民日前發文，稱日間在屋苑公園內驚見疑似老鼠，擔心出現環境問題。不過有街坊看過相片，認為真正身份應是以昆蟲為主食的臭鼩。（fb「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」圖片）

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有居民在facebook「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」發文，稱早前「日光日白」在屋苑內的公園發現疑似老鼠，感到非常震驚，「未天黑已經出現」，更擔心有鼠患或其他環境衛生問題。不過她也指出，「老鼠」的外形與平日所見的似乎不同，「我都係第一次咁近距離望到，我都覺得同我認知嘅老鼠有少少唔同」。

有街坊看過帖文，建議樓主通知屋苑管理處，「Send去服務處，要佢哋加強滅鼠」、「個鼻咁長嘅，馬灣品種？」。亦有人笑言「老鼠」外形與哈利波特系列電影中的玻璃獸相似，「快啲睇下銀包有無唔見錢，或者手上金錶戒指唔見咗」。

有人笑言「老鼠」外形與哈利波特系列電影中的玻璃獸相似。（《怪獸與牠們的產地》劇照）

有眼利街坊看過相片，認出相中「老鼠」實為臭鼩，「喺樹林入面居住，食昆蟲嘅」、「佢係食蟲蟲，同坑渠老鼠唔同，唔污糟㗎」、「佢哋主要居住喺地底，所以本身視力都唔好」。樓主得知「老鼠」真身也不禁稱長知識，「唔怪之得佢見到人都唔走！同平時啲老鼠唔同」，同時笑言「我竟然有機會見到佢，真係好運」。

根據漁農自然護理署資料，臭鼩屬鼩鼱科，是1種外形酷似小鼠的哺乳動物，頗為廣泛分布於香港各郊區。臭鼩的毛色為淺灰棕色或黑色，擁有一身絲滑短皮毛，嘴部吻端尖狹，蓋過下唇，尾長約為體長三分之二，形狀粗厚並長有硬毛。