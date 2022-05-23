酒店拍Cosplay照　大馬19歲少女喝加料飲品遭迷姦　1原因不敢報警

色狼禽獸真是防不勝防！馬來西亞1名19歲少女於動漫展認識1名男子，「人很斯文，長得很乾淨」，對方熱情地邀約她到酒店拍攝「Cosplay（角色扮演）」照片，沒想到竟變成噩夢，她喝下對方遞上的飲品後不省人事，醒來發現自己赤裸躺在床上，下體流出「男人的東西」，才驚覺被迷姦了。女生因怕自己的照片會被泄漏，故不敢報警，只能在社交媒體匿名講述自己經歷，提醒其他女生要小心。

網民呼籲女生去報警，指相信警方有辦法追查色魔去向，只要把他抓住重懲，女生才能終止噩夢，否則隨時有更多少女受害。



馬來西亞1名19歲女生應邀到酒店拍攝「Cosplay（角色扮演）」照片，沒想到喝下男子遞上的飲品後不省人事，醒來發現被迷姦了。（示意圖，非當事人／資料圖片）

馬來西亞1名19歲女生匿名於facebook群組「Tantan Confessions Malaysia」發文，明言要「分享自己的無知及愚蠢」。她指出，早幾天於動漫展認識1名男子，「戴眼鏡的，人很斯文，長得很乾淨，個子蠻高，混血兒，外表和華人沒差，也會說華語，是我喜歡的類型，而且會拍照的」。女生之後與對方約定在動漫展最後一天再見面，沒想到「變成了我的噩夢…」。

樓主憶述，當天男子見面沒多久就說想到酒店房間幫她拍照，樓主不虞有詐，惟拍攝一會後，對方就要求拍一些較性感迷人的姿勢，最後還拍到「超出底線」的照片，「只是拿布蓋着重要部位……我也不懂當天為什麼好像很順從對方那樣，真的很奇怪」。

馬來西亞1名19歲女生匿名於Facebook群組發文，「分享自己的無知及愚蠢」，訴說自己遇人不淑，慘被迷姦的痛苦經歷。（fb群組「Tantan Confessions Malaysia」）

之後男子買來飲品，樓主喝後便出事了，「我當時也不懂怎麼對他一點防備心都沒有……喝完他買的飲料就出事了…整個人心跳加速，會傻笑…喉嚨有燒燒的感覺，有點像喝醉」，慢慢更不省人事。女生到晚上起來後，才發現自己已被迷姦，「起來時什麼都沒穿，是的…我被他上了…床單有浮水印，我下面有男人的東西」。

樓主指，事後男子已經離開，她沒有對方的聯絡方式，「我現在也不懂怎樣面對，我以後再也不敢這樣了」，又哭訴由於害怕其照片被泄漏，故她不會報警，「這樣我不懂怎樣面對我家人，千萬別泄漏」。

樓主喝下男子買來的飲品便出事了，醒來後發現已被迷姦。（示意圖／資料圖片），

帖文引來網民關注，大部份都認為樓主必須勇敢站出來報警，別讓男子逍遙法外，甚至繼續傷害其他人，「有男人的東西，就趕緊去報警收集DNA樣本」、「報警…妳必須勇敢」、「勇敢面對，別害怕。事情發生了。當個教訓，別再錯下去了」、「報警吧，妳沒有做錯事，錯的是他利用妳對他的信任。不然會有更多女孩子遇害的」、「今天妳不勇敢出來報警，他日天天就要擔心被他威脅」。

網民指現今科技發達，酒店會留有房客資料，亦有裝設閉路電視，相信警方有辦法可追查到色魔去向，提醒啞忍等於姑息犯人，而且照片仍在對方手，只要他未落網，女生的噩夢恐未完結，所以報警求助上是上策。也有網民借樓主的經歷提醒在「C圈（角色扮演圈子）」要自己小心，也要懂得保護自己。