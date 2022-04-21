10歲女遭4同學輪姦片瘋傳！母控訴女兒被迫驗孕　校方回應更心寒

學校本是教育孩子的地方，卻竟然變成罪惡溫床？尼日尼亞1名10歲女生上月代表學校前往杜拜參加世界學校運動會（World School Games）期間，與同學於酒店玩「Truth or Dare（真心話大冒險）」，結果竟演變成遭4名男同學集體性侵輪姦兼拍下影片。事發後相關片段在網絡上瘋傳，涉事男學生及女童都被停學，而女童母親控訴學校以檢測新冠肺炎為由，偷偷替女兒驗孕，不過校方其後否認替女童驗孕，甚至稱沒有校內學生被性侵，反指女童因參與了不當行為（improper behaviour），導致她與幾名同學進行了不道德行為（immoral act）。



尼日尼亞一名10歲女生與同學於酒店玩「Truth or Dare（真心話大冒險）」，結果竟演變成遭4名男同學集體性侵輪姦。（資料圖片）

綜合外媒報道，尼日尼亞克里斯蘭德學校（Chrisland school）1名10歲女童作為校方代表，於3月8日至14日到杜拜參加世界學校運動會。休息期間，女童與4名男同學在酒店玩「Truth or Dare（真心話大冒險）」，最終演變成集體性侵輪姦，當時更有人拍攝影片，其後影片在網上瘋傳，畫面見到女童全身赤裸，並被多名男同學性侵。

女童母親向傳媒表示，其女兒回家後未見異樣，直至有其他家長把影片給她看，才驚悉女兒遭到性侵，嘆道「我的女兒在沉默中死去，她無法說話（My daughter was dying in silence and she couldn't speak）」。

女童母親之後向學校申訴，惟對校方處理感到不滿。雖然4名涉事男同事被停學，惟女童母親指出，連其受害的女兒亦被停學，又控訴校方以檢驗新冠肺炎為名，實質是偷偷替女兒驗孕。

女童母親之後向學校申訴，惟對校方處理感到不滿，又控訴校方以檢驗新冠肺炎為名，實質是偷偷替女兒驗孕。（GettyImages）

不過校方發聲明否認事件，稱沒有替女童驗孕，亦沒有校內學生被性侵。而校長上周四（4月14日）向女童母親發信，指發現其女兒於世界學校運動會期間參與了不當行為（improper behaviour），而她們參與的「Truth or Dare（真心話大冒險）」，導致女童與幾名同學進行了不道德行為（immoral act）。

校方又提到，學校共派出76名學生到杜拜參加世界學校運動會，其中71都樹立了「好榜樣（good example）」和「尊重道德界限（respected moral boundaries）」。

當地政府已下令關閉學校在調查期間關閉。當地警方表示，如有需要，會尋求國際刑警協助調查。