10歲女遭4同學輪姦片瘋傳！母控訴女兒被迫驗孕　校方回應更心寒

學校本是教育孩子的地方,卻竟然變成罪惡溫床?尼日尼亞1名10歲女生上月代表學校前往杜拜參加世界學校運動會(World School Games)期間,與同學於酒店玩「Truth or Dare(真心話大冒險)」,結果竟演變成遭4名男同學集體性侵輪姦兼拍下影片。事發後相關片段在網絡上瘋傳,涉事男學生及女童都被停學,而女童母親控訴學校以檢測新冠肺炎為由,偷偷替女兒驗孕,不過校方其後否認替女童驗孕,甚至稱沒有校內學生被性侵,反指女童因參與了不當行為(improper behaviour),導致她與幾名同學進行了不道德行為(immoral act)。



綜合外媒報道,尼日尼亞克里斯蘭德學校(Chrisland school)1名10歲女童作為校方代表,於3月8日至14日到杜拜參加世界學校運動會。休息期間,女童與4名男同學在酒店玩「Truth or Dare(真心話大冒險)」,最終演變成集體性侵輪姦,當時更有人拍攝影片,其後影片在網上瘋傳,畫面見到女童全身赤裸,並被多名男同學性侵。

女童母親向傳媒表示,其女兒回家後未見異樣,直至有其他家長把影片給她看,才驚悉女兒遭到性侵,嘆道「我的女兒在沉默中死去,她無法說話(My daughter was dying in silence and she couldn't speak)」。

女童母親之後向學校申訴,惟對校方處理感到不滿。雖然4名涉事男同事被停學,惟女童母親指出,連其受害的女兒亦被停學,又控訴校方以檢驗新冠肺炎為名,實質是偷偷替女兒驗孕。

不過校方發聲明否認事件,稱沒有替女童驗孕,亦沒有校內學生被性侵。而校長上周四(4月14日)向女童母親發信,指發現其女兒於世界學校運動會期間參與了不當行為(improper behaviour),而她們參與的「Truth or Dare(真心話大冒險)」,導致女童與幾名同學進行了不道德行為(immoral act)。

校方又提到,學校共派出76名學生到杜拜參加世界學校運動會,其中71都樹立了「好榜樣(good example)」和「尊重道德界限(respected moral boundaries)」。

當地政府已下令關閉學校在調查期間關閉。當地警方表示,如有需要,會尋求國際刑警協助調查。