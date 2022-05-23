男人退休被離婚風氣漸長　原來早有跡可尋　唔想被老婆拋棄要咁做

文：呂秋遠 台灣律師

這是1位日本漫畫家Otamiotanomi，在他的推特上所寫的內容，日文大概是這樣的：

「對老婆說：『你以為你是靠誰，才有飯的吃啊』這種話的同學，這些人，都會在退休後被提出離婚。」

看來，不論台灣、日本，退休後面臨的問題都一樣，就是另一半有可能會提出離婚。為什麼呢？站在男人的立場想，我辛苦了一輩子，養家活口，好不容易可以退休過日，怎麼會這樣？我做錯了什麼？



日本漫畫家Otamiotanomi在推特所寫的內容，大致是「對老婆說：『你以為你是靠誰，才有飯的吃啊』這種話的同學，這些人，都會在退休後被提出離婚。」（Twitter＠otamiotanomi）

因為你的態度與功能。如果以這種輕蔑的態度在「養家」，不管是誰都會受不了。這種話類似：

「沒有我把你辛苦養大，你會有今天嗎？」

「我辛苦工作，還不都是為了這個家。」

「你在家還能幹嘛？你根本不知道工作的辛苦。」

「你以為這個家還能有錢花，是靠誰努力的？」

忍啊！為了生活，當然可以忍。但是忍到了退休，誰還要忍？平常白天先生在工作，看不到人，總還能有自己的一點空間，等到退休以後，誰還要看他的臉色？

每天在家、24小時。他會開始批評你做家事的方式，當你在擦地板的時候，他會拿著報紙或平板，把腳抬起來，還可能會「嘖」一聲，怪你打擾了看盤。要出門得跟他報備去哪裡，太晚回來就會懷疑你到底有沒有外遇。

以前還能賺錢，現在只能花錢，新仇舊恨湧上心頭，此時不報，尚待何時？重點是，對方如果是公務員，自己是家務勞動者，還可以分配他的退休金，拿了錢自己一個人過日子，愛去哪就去哪，何必看人臉色？

不論台灣、日本，男人退休後面臨的問題都一樣，就是另一半有可能會提出離婚。（《香港愛情故事》劇照）

所以，該怎麼辦？

男人別讓自己成為只是會賺錢的機器啊！

時間在哪裡，成就就會在哪裡。如果退休前，把重心全部放在工作，放棄經營家庭，等到年老的時候，人家也沒心跟你一起經營了。她花錢，你怪她、她省錢，你也怪她、她做家事，你嫌她、她去工作，你還是嫌她，這麼難相處，當可以逃跑了，誰還要跟你相處？

不要在居酒屋抱怨「都是你在養家了」，家務如果有償，她的薪水你根本付不起。沒錢給愛，沒愛給錢，都沒有了，誰要跟你在一起啦！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）