繼承外父買彩票習慣　夫婦中頭獎贏史上最高18億獎金　即做呢件事

時來運到，難道真的有祖先保祐？英國一對夫婦早前贏了1.84億英鎊（約18億港元）獎金，是英國六合彩史上最高派彩。這對來自普通階層的幸運夫婦表示，妻子的父親生前差不多從未間斷過以同一組數字買六合彩，還經常對她說「想像一下如果你中了六合彩」，而丈夫只是延續外父的買彩票習慣。對於天降橫財，夫婦初時顯得不知所措，接受事實後即打算放棄工作，積極計劃一家大小到夏威夷旅行，好好享受人生，並準備為子女提供更好的生活，而最開心的是買樓時差不多不用看價錢。



夫婦承繼外父買彩票的習慣，結果贏了1.84億英鎊（約18億港元）獎金，是英國六合彩史上最高派彩。（網上圖片）

這對超級幸運夫婦，49歲的丈夫Joe Thwaite得獎後辭去通訊銷售經理的工作，而44歲的妻子Jess Thwaite本來經營美髮店，也打算結束生意享受人生。夫婦本屬普通中產家庭，獲得英國史上最高派彩的頭獎後，瞬即成為傳媒追訪對象。他們願意公開身份，主要是不想旅行時向親友隱瞞大筆旅費的來源。

妻子接受當地媒體訪問時表示，父親生前差不多從未間斷過買六合彩，並且會買相同的數字，還經常對她說「想像一下如果你中了六合彩」之類的說話，「買咗當中咗」的想像已十分開心，而其丈夫只是延續外父的習慣，是在中獎前一天下午透過手機App買下彩票。

想不到買彩票翌日的早上，丈夫收到通知得獎的電郵，初時以為是數百萬獎金，但當逐一細數有多少個零後，才發現原來是過億英鎊的巨額獎金，他待妻子睡醒才通知中獎消息，一起分享這份喜悅。他們又指本來正為新屋裝修費煩惱，突然獲得這筆巨款，頓時覺到很感恩，甚至為自己買屋再不用擔心預算而高興。

至於如何使用獎金，夫婦表示會為2名11歲子女提供更好的生活，「我們希望孩子能夠穿著睡衣起床，穿雨靴餵小馬，這些將在新屋實現」。他們家中除了有2名孩子外，還養了3隻狗、5隻雞和3匹小馬，已計劃全家到夏威夷旅遊，並正物色新屋，其中是1間價值700萬英鎊，是擁有網球場及泳池等設施的豪宅，外父生前的玩笑如今已成真。