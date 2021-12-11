台男中獎5000元台幣　女友一要求令人嬲爆　網民批公主病籲分手

中獎本應是開心事，有情侶卻反而因獎金鬧得不快。有台灣男生於討論區發文表示，日前與女友去台中遊玩，想到現在是冬天，打算買一雙靴子送給女友，剛好台中正舉辦購物節活動，在手機應用程式輸入發票號碼即可抽獎，他試試看，結果竟然中了5000元新台幣（約1406元港幣）。女友得知後向樓主說，因為本來也是要送禮物給她，所以中獎的錢也應歸她。樓主覺得女友的態度很理所當然，讓他感無奈及不滿。



有台灣男生於討論區發文表示，日前他中獎獲得5000元新台幣（約1406元港幣），女友得知後向他討獎金說，「反正這是買我的東西就應該給我啊」，令兩人鬧得不快。（《初戀築跡101》劇照）

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該名男生於Dcard討論區以「發票中獎但女友居然暴怒了」為題發文表示，日前與女友去台中遊玩，想到現在是冬天，打算買一雙靴子送給女友，剛好台中正舉辦購物節活動，在手機應用程式輸入發票號碼即可抽獎，他試試看，結果竟然中了5000元新台幣（約1406元港幣），他當下超開心，這筆錢除了等於免費得到一雙靴子，更有剩下的錢。

女友得知後，突然向他說「這是買我的禮物，發票中獎的錢應該可以給我吧」。一開始他以為女友開玩笑，沒想到女友居然很認真想要中獎的錢，一直說「反正這是買我的東西就應該給我啊」。樓主覺得女友態度很差，因此有點生氣，「如果撒嬌一下我有可能會答應，但一付好像我給她是應該的，而且我覺得這是我的錢買來的東西，到底為什麼一定要給她」。

他表示，他一向對女友很大方，不太會計較什麼，能出錢就出錢，但這次他沒辦法接受女友的態度。他問其他網民，如果遇到這種情況，應如何處理，「獎金是一人一半，都給她，還是自己全拿？」

網民紛紛留言表示樓主女友的態度有問題，「誰買的商品中獎獎金就是誰的啊，關禮物啥事，還想要禮物和獎金全拿喔」、「公主病的味道」、「放生順便把鞋子拿回來，燒掉也爽！」、「5000看清一個人，便宜」、「你要確定她有把你當男友而不是ATM（提款機）欸」、「一直不能理解怎麼有人有臉跟別人要不屬於自己的錢」、「你女友標準的得了便宜還賣乖耶」。