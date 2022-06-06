老公與完約陪月員私訊有親暱稱呼　港媽憂婚外情：我睇咗啲咩？

不少家庭為了讓產婦恢復得更好，會聘請陪月員。有網民日前發文，稱意外發現其老公與已完約的陪月員還有聯繫，陪月員還用「親」稱呼他，她驚愕不已，「究竟我睇咗啲咩」。她擔心丈夫與陪月員有婚外情，不知如何是好。有網民建議她控制情緒以免影響身體，「唔好輕舉妄動，調理好身子先」，但有人就建議她直接問丈夫是否出軌，「搵到證據就即時投訴個陪月」。另有網民認為她的丈夫如何回覆陪月員才是重點，「可能你老公收到都莫名其妙呢，睇下佢點覆先啦」。



樓主在討論區稱不但發現丈夫與已完約的陪月員還有聯繫，陪月員更用「親」稱呼她的丈夫，令她懷疑丈夫出軌了陪月員。（《BB來了》劇照）

該名網民在香港討論區以「懷疑老公睇上陪月」為題發帖，稱與陪月員已結束合約近1個月，但近日卻發現其丈夫與陪月員尚有聯絡。當時她聽到丈夫手機傳出訊息提示聲，不經意地瞥了一眼，竟見到陪月員傳訊息問候她丈夫，「親，吃午飯沒哈」。

她表示當時相當震驚，不敢問丈夫為何仍與陪月員聯絡，而且陪月員竟以「親」稱呼他。她事後回想，在生產後的首周特別不適，丈夫曾幫忙聯絡陪月員以囑咐一些工作要求，猜測2人是因此開始聯繫。她形容該陪月員「有啲風韻同身材，目測接近40歲」，懷疑丈夫出軌陪月員，遂問有同樣「不幸經驗」的網民如何處理，「真心覺得好震驚……唔敢問（丈夫）……但點解佢地仲有聯絡？」

有網民覺得樓主丈夫的態度才是重點，單憑陪月員的一句「親」不能說明什麼。（《BB來了》劇照）

帖文引來網民熱議，有人建議樓主假裝不知道，「愈問愈傷心，唔好知咁多仲好」、「除非你諗住離婚， 否則當睇唔到啦」，但有人反對上述意見，認為應該「做最壞打算之後直接問佢」、「都未搞清楚件事，問咗先啦」。有人提出陪月員主動的可能性，「似係陪月睇上你老公喎」、「你老公點覆先？可能係陪月一廂情願呢」。

亦有人覺得樓主「諗多咗」，「問候一句唔代表有咩嘢㗎喎」、「淘寶啲人都係咁嗌『親』，打招呼啫」。