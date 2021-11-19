請陪月員中伏寧補錢請走　港爸力數8宗罪：湯水飲得多過哺乳媽媽

不少爸媽都會聘請陪月員，減輕照顧新生嬰兒的工作，讓剛生產完的媽媽多多休息。不過有港爸發文分享請陪月員的中伏經歷，指對方不但第一日上班已主動要利市，煮食方面亦欠缺基本知識，包括給哺乳媽媽吃煎炸食物等，甚至煲完湯水比媽媽飲得更多，跟她反映後都沒太大改善，最終補錢要求提早離開，港爸直言「從來未試過嘅激氣」。



有港爸發文分享請陪月員的中伏經歷，指對方不但第一日上班已主動要利市，煮食方面亦欠缺基本知識。（《BB來了》劇照）

該港爸前日（17日）在facebook群組「家務助理、陪月、保姆、嬰兒照顧、產婦照顧情報站」發文，指太太剛誕下第2胎，希望她上奶時可以多些休息，因而參考網上意見聘請了1個陪月姐姐，初期幾天適應期，對方的工作表現尚可，但之後卻「日日新驚喜」。

港爸在帖文中列出陪月姐姐多宗罪，包括第1日上班已主動要求利市、不會主動洗奶樽、要求媽媽幫手上淘寶訂購私人物品，以及經常跟媽媽聊天，致未能爭取時間休息造奶。

飲食方面更似乎「沒有任何陪月知識」，不但給哺乳媽媽吃蘿蔔糕、咕嚕肉等煎炸食品，還要「用整支油炸」，致使媽媽當天造奶明顯減少，「BB扭計，可能啲人奶變咗」，甚至遲遲未能煮出中午飯。即使一早要求陪月姐姐預備蒸魚，最後還是煮出煎魚，「佢話佢鍾意煎多過蒸」，完全沒有理會媽媽要飲食清淡。更離譜的是，陪月姐姐煲完湯水後，自己還飲得比媽媽多，亦曾試過明明預備了很多食材，但最終只煮出1餸1湯。

港爸指，陪月員會要求媽媽幫手上淘寶訂購私人物品，又經常跟她聊天，致未能爭取時間休息造奶。（《BB來了》劇照）

港爸表示，跟陪月員反映後情況都沒有太大改善，最後只好補錢請她提早離開，又指跟太太不會再生第3胎，「唔會再用陪月姨姨」，故發文分享經歷只希望未來新手爸媽小心中伏。

帖文引起網上熱議，有網民批評「佢當嗰度自己屋企？」，又質疑該陪月員可能找到第2份工作，「博你炒佢賠錢畀佢」。有爸媽網民同樣分享慘痛經歷，指其陪月員上班第1個星期已經用了6000元買餸，亦有人呻對方竟用燙手的熱水幫BB沖涼，「次次沖BB都喊」，慨嘆「請到個好唔係必然」。