南京人妻與姦夫自拍出軌片　誤傳業主群組以死求散群　夫同在群內

人類總之重複同樣的錯誤！南京有住宅區日前發生人妻自曝出軌事件，網傳當地1名已婚女業主，在該花園某期的業主群內誤發自己與姦夫的出軌淫片，其他業主發現後提醒她發錯，而女子的丈夫亦是群組成員，事件在網上引起爭議。

有報稱住在同一物業的網民爆料，指女子的丈夫當時正在外地隔離，有人更指她是幼稚園教師，而她事後以死威脅群主馬上關閉群組，惟即使群組關閉，資料仍然保留，更有人將出軌影片上傳到社交程式，導致影片外泄，人妻其後去到派出所吵鬧。不過，有網民質疑事件有可能是炒作，提到影片中女子疑用自己手機自拍，更拍到她與姦夫的樣子，質疑當事人無必要拍下出軌證據。



網傳南京1名女業主疑誤發自己和姦夫的出軌自拍片到業主群組，事件引起熱議。（示意圖／GettyImages）

南京1個住宅區業主群日前爆出誤發影片「事故」，網傳1張群組截圖，有名女業主在群內上傳1條6分25秒影片，隨即有其他業主提醒她發錯地方，「文明點吧」，女業主即時道歉說發錯了。影片疑是1男1女自拍，片中女子穿上情趣內衣和男子性交，對話夾雜不雅用話，惟爆出該影片其實是她和姦夫的出軌自拍。

網傳截圖中有業主提醒她發錯群組，有人叫她「文明點」。（微博圖片）

事後有網民爆料，指女子帶姦夫回家偷食及拍了片，姦夫回家後和她語音聊天想要影片，她不小心發到業主總群。由於影片無法撤回，她的老公也在業主群內，她以死相逼要求群主解散群組，群主一度解釋即使解散一樣能看到聊天紀錄，「這個女的昨天跑到派出所鬧，要自殺」，事發時她的丈夫出差，正在外地隔離，不在南京。而網傳的截圖顯示，群主已按她的要求解散群組。

其後有聲稱住在同一物業的網民指，涉事女業主是南京1間幼稚園的教師，更爆出幼稚園的名稱，分享1張對話圖片，有教師稱知道大家都對世茂事件有所耳聞，相關教師已離職。

不過，事後有人從群組將相關影片上載到telegram群組，片段及截圖被外流到網上。有網民直言其實女子當時只要發一堆廣告「刷屏」，「90%業主都不會看到，她這麼一鬧…」，現在她的丈夫不單止戴綠帽，「頭冒綠光」，現在簡直是頭頂出現「草原」。

有網民形容女子在模仿日本色情片拍攝，其中男方和女方多次望向鏡頭，質疑事件真偽，若事件屬實，3名當事人已被判「社死」，難以相信女子會誤發影片到業主群，她也沒理由拍下自己出軌的證據。影片中，女子相信是用自己手機擺好位自拍，沒理由讓男生拿手機拍下她的樣子。不過，部分網民認為女子現時已經以死相逼，呼籲呼籲民眾別再流傳影片。

（綜合）