移民英國港人談半年感受　公審港人1宗罪掀罵戰：遭唾棄指日可待

【移民英國】近年不少港人移民海外，在當地的行為亦備受關注。有移民英國半年的港人在社交群組分享感受，稱很多香港人在當地不斷買樓放租，「到處提價搶樓」，助長英國樓價攀升，直指「香港人唔該唔好再做仆X事」，憂慮「遭本地人唾棄指日可待」。帖文引來網民熱議，有人認同需要提醒香港人注意行為，但亦有大批網民不滿樓主言論，指當地是自由市場，反問「有錢買樓」是否原罪。



有移民英國半年的港人在社交群組分享感受，稱很多香港人在當地不斷買樓放租，助長英國樓價攀升，憂慮「遭本地人唾棄指日可待」。（資料圖片）

有移民英國港人於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文，分享移民到英國半年的感受。樓主直斥「香港人唔該唔好再做仆X事」，指很多香港人買1間自住樓後，再另買2、3間樓放租，「到處提價搶樓」，助長英國樓價攀升。

樓主強調自己不是「葡萄（意指妒忌）」別人有錢買樓，亦明白樓價攀升有其他原因，但認為香港人正把另一種「民生危機」植根英國，憂慮或因而被當地人唾棄，令往後移民英國的港人成本大增，「已經有朋友的本地人同事好客氣咁同佢講『點解你哋香港人的問題，唔自己留喺香港解決，而將問題帶到英國畀我哋呢？』」。

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帖文引來網上熱議，有網民認同「係需要提醒的」、「真係好多人係咁，我好同意你」。但有更多網民批評樓主言論是「道德批判」，想法亦太單一，「自由市場，價格由市場決定，問題不在買幾間屋的人身上吧」、「一句啦，在一個公平法律體制下，對於他人合法行為，唔好咁多公開的道德批判，咁對大家都好啲」、「有錢買樓是原罪？」、「人哋真金白銀，去安居樂業，竟然有人空口講白話咁樣，會影衰香港人？」、「不要吃不到的就是酸」、「你想太多了，UK（英國）買屋收租並不是容易的而且稅項重」。

面對大批網民指摘，樓主回覆強調自己從無說英國樓價攀升只有「香港人推高」這原因，「我只話係其中一個影響性，助長性」，又說自己身邊不少人買3個物業放租，「你哋覺得買2，3個物業放租，成本高無人咁做，呢啲只係你哋一廂情願覺得」。

樓主續說，「好希望我講嘅『香港人遭人唾棄，指日可待』只是我口臭，千祈唔好畀我開口中」。