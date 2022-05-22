車cam直擊│2學生攝車罅險遭電單車撞　醒目司機緊急響咹及時救命

過馬路要小心，攝車罅萬萬不能！網上流傳「車cam」片段，可見2名學生打算「攝車罅」過馬路，未有留意到後方有電單車越線爬頭駛至，開步時險遭電單車猛撞。幸好「車罅」後方的私家車司機緊急響咹提醒，及時令2名學生退回行人路上，避免意外發生。不少網民看過片段也大讚司機反應快，直指他「救返2個學生哥」，又認為無論學生及電單車司機也有不當之處。



網上流傳「車cam」片段，見到2名學生「攝車罅」過馬路，惟因視線受阻，未有留意到後方有電單車越過逆線爬頭，幸好後方的私家車及時響咹提醒，避免意外發生。（fb「車cam L（香港群組） 」影片截圖）

有網民前日上載「車cam」片段至facebook群組，指當日下午駛經荃灣荃景圍時，遇到2名中學生打算「攝車罅」過馬路，其間差點發生意外。片段可見，樓主跟隨前車於燈位前停車等候，2名學生打算於2車之間的「車罅」橫過馬路，看到對面行車線沒有車輛時便打算起步，不過或因視線所限，2人沒有留意後方有電單車越線爬頭駛至，行前頭的學生幾乎被直接撞上。

幸好樓主於千鈞一髮之際緊急響咹，2名學生即時被嚇倒，立即退回行人路上，而爬頭的電單車望向學生方向後便繼續駛至燈位前。樓主事後表示，2名學生並非沒留意路況便走出馬路，「不過淨係望左邊，我提提佢費事出意外啫。最後我啤住佢哋都係乖乖地行返落去紅綠燈度過馬路，但其實有冇人覺得26（指電單車）咁樣爬頭都好似有啲問題？」。

驚險事發經過逐格睇▼▼▼

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影片引來網民討論，不少人大讚樓主及時響咹救回學生，「你做得啱呀，等佢哋唔好亂咁過馬路」、「嚇親佢好過俾車撞到佢」、「做得好，有時真係想佢哋驚一驚」、「呢個位唔只學生係咁，好多大人甚至老人家都係咁過馬路」、「好彩佢哋係行返轉頭，唔係起勢咁跑去對面」。

有網民表示，片中過路位置行前約2至3個車位就有過路燈，直言若非樓主「一眼關七」，學生隨時性命不保，「行多兩三步咪有紅綠燈囉，做乜唔喺嗰度過」、「前面有燈口位行兩步都懶，睇怕都慣性，幫唔到好多次」。亦有網民指出，電單車越線爬頭的行為非常危險，「法例上根本電單車唔可以咁行，有事自己孭晒」、「其實個主角唔係兩個細路，係架電單車，雖然佢車速慢，但係條路咁窄其實好危險，對面有架大車駛過嚟咁就玩完」。