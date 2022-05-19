七人車硬CUT警車影片瘋傳！累警車急停結局慘了　網民轟危險駕駛

在馬路駕駛時「切線（CUT線）」一定要留意周邊車輛！網上近日瘋傳短片，見到有黑色七人車在長虛線位向左邊行車線「CUT線」，旁邊並行中的警車雖然已漸漸收慢，但最終仍因七人車切線而要急停。而七人車切線爬頭後，警車隨即亮起警號，經過燈位後把七人車截停在路邊。片段引來網民熱議，有人直指七人車司機是「勇士」，亦有大批網民批評七人車司機「硬cut」做法，「Cut線唔係老奉讓，唔讓佢硬出，應該係危險駕駛」。



網上近日瘋傳短片，見到有黑色七人車在長虛線位向左邊行車線「CUT線」，旁邊並行中的警車雖然已漸漸收慢，但最終仍因七人車切線而要急停。（影片截圖）

有網民周二（5月17日）於Facebook群組「車cam L（香港群組）」以「咁多部都唔挑，係要挑阿sir機」為題上載影片。短短30多秒片段，見到有1輛七人車正在最右邊行車線前進，旁邊則有一輛警車並排行駛。由於前方有救護車停泊，七人車隨即打左燈示意即將轉線，當駛到長虛線位才便開始駛向左方越過行車線。

本來與七人車並排行駛的警車，見到七人車打左燈時已慢慢減速，惟最終要急停讓七人車先切線。不過片段最後見到，七人車切線後警車便亮起警號追上，駛過燈位後把七人車截停在路邊，未知後續。

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片段上載後引起網民熱議，有網民笑言七人車司機是「勇士」，但亦有大批網民指摘司機於長虛線位「硬CUT」做法，「長火位線即帶有危險警告，Cut線要預2倍距離，呢啲咪自己戇居唔識仲要玩自私當差佬無到」、「畀你行喺阿sir前面又點，咁塞車咪又係要慢慢行，後面咁多位又讓埋都要夾硬嚟怪得邊個」、「夾硬 cut 過嚟，唔係老奉讓你」。

也有網民指出，「比較長嘅虛線俗稱『七節棍』，轉線要格外小心，除非長虛線分隔嘅另一條行車線無晒車，否則司機在『七節棍』轉線，而咁啱遇着後面架車係警車或隱形戰車，差佬有權控告危險駕駛」。不過也有網民認為要看實際情況，「照正常情況下你係啱嘅，不過有架救護車停埋一邊，如果按照你道理要等隔離線完全無車先cut得嘅，可能都唔知等幾耐」。

另有網民表示，在馬路駕駛最重要互諒互讓，「我會讓警車，好多時佢哋見我讓佢，佢哋會讓返我」。

根據運輸署指引，路上的警告線是單行虛線，線條長而線距短，用以警告前面有危險，司機看見前路無阻時方可駛越此線，並須特別小心駕駛。